La semana de entrenamientos en Arroyo Seco terminó con interrogantes para Miguel Russo. Porque Carlos Quintana mostró dificultades físicas y hay dudas sobre su recuperación para jugar con Arsenal la última fecha de Copa de la Liga. Además hay que buscar reemplazo para el suspendido Damián Martínez y el lesionado Tobías Cervera, aunque está en condiciones de reaparecer Maximiliano Lovera.

Si bien Russo no hizo fútbol esta semana dado que el partido con Arsenal se jugará el domingo 26, en los seis días de trabajo luego de la victoria ante River no se mostró en buena condición física Quintana. El zaguero central acusó una molestia muscular que le impidió realizar las tareas de rutina junto a sus compañeros y la semana que viene no comenzará las prácticas junto al plantel. Esta situación pone en riesgo su presencia ante Arsenal.

El reemplazante que tiene Russo es Juan Cruz Komar. Pero su intención era acudir a Komar para sustituir al suspendido Martínez y así parar con línea de tres en el fondo. En cualquiera de los casos es un hecho que Komar será titular en Sarandí. Y si no juega Quintana aparecerá seguramente un volante más en el medio, con chances para Agustín Sandez. En ataque, en cambio, no jugará Cervera. Sufrió un desgarro y se perderá el resto de la temporada. En su lugar el candidato a ingresar es Luca Martínez Dupuy. Pero en los últimos días se reintegró a los entrenamientos Maximiliano Lovera tras superar una lesión muscular. Lovera tiene posibilidades de reaparecer, incluso con Martínez Dupuy como referencia de ataque, pero esta opción de jugar con dos delanteros recién será considerada en la práctica de fútbol del jueves.

Por otra parte, Russo ya prepara la próxima temporada, donde el equipo jugará una copa internacional, quizá la Libertadores. Por cábala, el entrenador canaya quiere volver a Chile, donde estuvo el pasado mes de enero cuando asumió al frente del plantel. La muy buena temporada que hizo Central en todo el año, más allá del desenlace que tenga en Copa de la Liga, es la excusa para reclamar otra vez diez días de trabajo en el país trasandino.

Del actual plantel hay jugadores a los que no se les renovará el contrato, como Ismael Cortez. Con otros el club intentará rescindir. Ese es el caso del paraguayo Marcelo Acosta. Fue contratado por sugerencia de colaboradores de Russo y nunca fue tenido en cuenta. No concentra con el equipo aunque forma parte de los entrenamientos.