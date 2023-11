Los representantes ciudadanos, en tanto usuarios, dentro del Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) resolvieron sacar a la luz pública el malestar que experimentan ante la falta de respuesta a sus reclamos por parte del Ejecutivo municipal, y la permisividad que advierten para con una de las empresas que opera la mitad del transporte urbano de pasajeros en la ciudad, Rosario Bus. "El EMR hace oídos sordos a los reclamos que les trasladamos por parte de los vecinos en cuanto al funcionamiento del sistema, y Rosario Bus hace lo que quiere y a su conveniencia, a pesar de que se trata de un servicio público", resumió Claudio Gershanik, miembro de la Multisectorial en Defensa del Transporte Público de Pasajeros de Rosario, en diálogo con Rosario/12.

Luego de la último reunión del consejo consultivo del EMR, el jueves pasado, los representantes de la comunidad agotaron la paciencia. Y esta semana emitieron un documento en el que detallan todos los reclamos desoídos por parte del organismo autárquico municipal que dirige Nerina Manganelli.

Lo que revelan es que los funcionarios de la gestión Javkin transitan una agenda, y la Multisectorial sostiene otra que proviene de la demanda directa de los vecinos. Por cierto, a ese espacio lo integran asociaciones vecinales y otras entidades civiles.

"Lo que queremos es que se cumplan las normas. Hay cosas muy simples, como la obligatoriedad desde hace 14 años para que los colectivos identifiquen su número de línea en el lateral y la parte posterior de cada unidad. Movi lo hizo parcialmente, y Rosario Bus, nada. Aducen que no pueden pintarle el número porque los coches pasan de una línea a otra, pues que lo hagan con chapa imantada", se asombró Gershanik.

La Multisectorial reveló un cúmulo de reclamos añosos, que datan algunos hasta de 1998: vecinos del barrio Cammetsa sobre recorrido de la línea 121; el Santa Lucía con la línea 153 N; Parque Habitacional Ibarlucea y barrio Fontanarrosa con la 107 y la 153 N; y Avellaneda Oeste con las 110, 126 y 128.

También plantea el documento la necesidad de mejorar la climatización de los colectivos, dado que "por la escasa frecuencia en horas pico, se saturan de pasajeros y el ambiente se torna irrespirable", detallaron.

La Multisectorial apiló expedientes varios en el EMR respaldados con cientos de firmas para cada caso, y sigue aguardando decisiones ejecutivas al respecto: son demandas de vecinos de los barrios Ludueña y La Siberia, Olímpico, Barrio de la Carne, San Martín, Sarmiento, Parque Oeste y Alvear. En algunos casos, se trata de recorridos alterados por episodios de violencia urbana que, no obstante, perjudican y dejan aislados a varios vecinos sin acceso fácil ni cercano al transporte público.

Un botón de muestra, relatado por Gershanik: "En barrio Sarmiento hace rato que piden que la línea 143 vuelva por Darragueira y no por Rondeau, para evitar los usuarios ir a esperarlo en las vías y ser asaltados. Rosario Bus desobedece ese pedido porque dice que por Rondeau tiene más pasajeros, pero es absurdo porque los pasajeros de Rondeau los recoge con la línea 103, que es de la misma empresa", expuso el dirigente vecinal.

El mismo reclamo desatendido es el de la recomposición total de los recorridos pre pandemia, que debía realizarse en noviembre de 2022 al finalizar el estado de emergencia en el TUP. Algunas líneas que habían sido fusionadas dejaron de estarlo, pero otras no. Ejemplo: la 143, que sigue tomando parte del recorrido de la 136 y 137. "Pedimos que ingrese al Barrio de la Carne, que pase por 1° de Mayo y Amenábar, que deja 8 escuelas lejos del trayecto. Pero Rosario Bus no lo hace porque no le conviene, y el EMR se lo permite", fustigó Gershanik.

"Expresamos repudio a lo dicho por el representante de Rosario Bus respecto a quién pone el cuerpo en esta situación en los barrios. Ningunea la situación y la voluntad de los vecinos", apuntaron los miembros de la Multisectorial. "Los vecinos sufren las consecuencias de la inseguridad antes, durante y después del viaje", reforzaron.

"Necesitamos el compromiso de todos para mejorar esta situación agobiante. Estamos convencidos de que con pequeños cambios se podría mejorar muchísimo la calidad de vida de los vecinos de nuestra ciudad", finaliza el documento que circula en redes sociales y que espera producir una reacción en el Ejecutivo municipal cuya gestión tendrá su segunda parte desde el 10 de diciembre.