Nadie sabe bien cómo funcionará Billetera Santa Fe con el gobierno de Maximiliano Pullaro. El aumento de tope de reintegro que pasó de $5.000 a $8.000 vence el próximo 30 de noviembre y no será renovado. La vicegobernadora Gisela Scaglia, dijo que "seguirá pero no será universal, sino segmentado según los ingresos". El designado ministro de Economía provincial, Pablo Olivares, señaló que "para empezar a ver posibilidades de segmentación y otras medidas debemos contar con datos a nivel analítico de usuarios de Billetera Santa Fe, lo cual aún no pudimos contar en transición".