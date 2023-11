“La sangre derramada no será negociada” rezaban las paredes del 70. Y el pibe de zona oeste que aún no eran nadie aspiraba a convertirse en estudiante sin dejar el pellejo en los claustros o trabajar sin miedo de ser abducido por esos platillos flotantes de los Falcons verdes. Leía esas y otras consignas tratando de interpretarlas.

“Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes a la cabeza”. “Cinco por uno no va a quedar ninguno”. Una guerra indeclarada que luego se oficializó para justificar tanto chupadero. Tanto Trelew. Y Operativos Independencia. En las zafras, en las fábricas, en los colegios, en las parroquias.

Por la noche detonaban las lámparas de brea o las bombas caseras; por las mañanas las redadas públicas se hacían ver y oir. Y las señoras estaban contentas del accionar porque la mano dura se imponía. Marchas juveniles, antesala de la Noche de los Lápices, Trelew y el fusilamiento, el pedido de documentos en cada esquina. Y los “subversivos” abatidos. Drogados, con panfletos, tridentes y escarapelas comunistas, aseguraban los diarios.

Isabel Perón flameaba empastillada mientras de atrás la sostenía el Brujo con un pararrayos de electricidad acuñado con la reja de Puerta de Hierro. Perón era un cadáver prodigioso sin manos, Lanusse sonreía en un hall lustrado y Videla hablaba de que los desaparecidos serían algo parecido al humo. El tiempo dentro de una espiral.

El consuelo del fútbol, las pastillas verdes y rojas de Tranxiliun, alguna película prohibida, las pensiones de camas calientes por un día, correr como las liebres pero asemejarse a una tortuga inocente cuando había razzia.

El estudiante que simulaba ser leía en la Biblioteca Alvarez, donde se habría de refugiar más de una vez pensando que la cercanía de las palmeras solitarias y los libros lo absolvían de morir por error.

Sarmiento había dicho “no se ahorre sangre de gauchos” y el poeta Lugones que había llegado la Hora de la Espada. Su hijo Polo que inventaba la picana para martirios. Y la cabeza de Lavalle pútrida en la frontera, Urquiza asesinado por sus propios gauchos y Dorrego acribillado y Moreno envenenado y los patriotas negros sin más que sus picas, muertos en trincheras o guerras fraticidas y los ríos llenos de tinta roja que escribían los escritorzuelos del régimen, de cualquier régimen.

Y las Patagonias Rebeldes y el grito de Alcorta y los bombardeos en la plaza de Mayo. Y la tarde rosarina en que cayeron Lina, el Picun, Enrique, Ester, Enrique, Juan y varios más, él se había detenido en una esquina con una señorita que lo había invitado a tomar-!al fin!-un licuado en un bar.

Alguien le avisó que habían desaparecido sus amigos. Menores de edad que militaban en partiditos de izquierda, gente del arte, de Ami -Agrupación de Músicos Independientes-, la música y la inocencia, gente viva que ahora yacía en las bodegas del monstruo de calle San Lorenzo. El y su paranoia de recorrer casas perdidas de tíos extrañados de verlo por ahí.

-Che, ¿no andarás en algo raro vos?

-No, tengo líos con una chica -decía para amenguar la locura y pedir donde quedarse. La chica era la patria caníbal que se lo quería comer. Llenarlo de sangre ajena y propia...ríos de sangre, ríos de palabras, ríos de llanto.

Allá por el 82, y 83 Fandermole dio a conocer "Era en abril", la metáfora de un niño muerto por quien convenía suicidarse antes que extrañarlo, Baglietto contaba cómo era vivir tras las rejas con su Mirta de regreso. Luego vinieron otras canciones florales, de esperanza, de futuro y de humor.

Pero la primera sangre ya estaba volcada en la calle y en las canciones como una repetición; una mancha indeleble de la Memoria. Había llegado a salvarse de Malvinas y a poder oír eso: la música de rock poderosa, la de Charly y Spinetta como la última esperanza blanca.

Recordaba siglos antes de la libertad condicional con Alfonsín y su saludo de manos abrazando la utopía. Leía a Arlt en los altillos. La Década infame. ¿Y esta? se preguntaba.

Porque además de que el clima estaba feo, con lluvia de balas, había que vivir. Conseguir amor o sexo o bebidas fuertes para esquivar tanto dolor.

Los que nacieron en democracia no lo saben: no es conveniente dejarlos afuera para dar cátedra. Solo informar. Que por aquí pasó una plaga militar con una cruz colgando. Un covid azul de comisaría que no dejaba títere con cabeza. Allí entonces, fue en el Hospital de los Muñecos donde él se empezó a formar: el arte, el arte pleno, pobre, cosido, remendado. Las agrupaciones de teatro, los grupos de música, la revista Smog, las fotos Kodak , las filmaciones con tramas inseguras pero legítimas.

En eso entonces se fue convirtiendo el pibe que saliera de Matienzo de tierra para sentarse en el bar Savoy de la bohemia y empezar a comprender que la única forma de salir del coto de caza era meterse en otro, pero ampliado por los focos de ejercer el derecho a escribir, o pintar o cantar.

Ya su DNI estaba muy desarmado de tanto que lo tuvo que mostrar ante el requerimiento policial, ya había viajado a la fuerza en un colectivo de línea hasta las seccionales donde era monitoreado a empujones e interrogado si no pertenecería a agrupaciones de extrema izquierda. Luego el Mundial 78, y la Ciudad limpia de malos entendidos. Sana como la tapa de un ataúd recién lustrado, Culta por los sermones de la Liga de la Decencia.

Empezó a afirmarse: el arte, el arte pleno, pobre, cosido, remendado. De nada sirve llorar, de nada sirve el recuerdo más que para seguir haciendo arte y recordando que según Julio Le Parc “jamás hay que hablar de arte, solo de experiencias”. Lo dice mientras es domingo y pasa frente a las puertas de la Toma, lugar de lucha y encuentro con la fe, un templo recuperado donde el café con leche huele a gas lacrimógeno y a jazmín.

Todo esto lo ensambla como en un film Super 8 confeccionado por Mario Piazza, mientras en la escuela donde votará por enésima vez, vaya uno a saber, se habrá de fabricar con su voto, un mundito si no mejor al menos que pueda nacer con vida desde dentro de una urna de cartón.

[email protected]