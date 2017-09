Clarín, cerca de tener su juicio

La Cámara Federal de Casación habilitó la realización de un juicio oral contra el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno y el ex titular de la Comisión Nacional de Valores y del Banco Central Alejandro Vanoli por el presunto “hostigamiento” al Grupo Clarín. La decisión fue tomada por la sala IV del máximo tribunal penal, al declarar inadmisible recurso de Casación interpuesto por la defensa de Vanoli y Hernán Pablo Fardi (ex directivo de la Comisión) contra el fallo de primera instancia en el que había rechazado el planteo de nulidad. Con el fallo firmado por los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, la causa quedó en condiciones de pasar a la instancia de juicio oral para lo cual debería sortearse cuál será el Tribunal Oral que quedará a cargo del proceso. La causa estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio, quien consideró que entre noviembre de 2009 y hasta “por lo menos julio de 2012”, Vanoli (que luego fue presidente del Banco Central) y Moreno “desplegaron una serie de maniobras tendientes a perjudicar a distintas empresas del Grupo Clarín S.A.”. Entre las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores que habrían sido parte de este supuesto “hostigamiento” figuran la 16222/2009, que declaraba irregulares e ineficaces los actos adoptados por el Directorio de Papel Prensa, y la 16223/2009, que instruye sumario a los directores y a los miembros de la comisión fiscalizadora y del consejo de vigilancia de esa empresa.