Durán Barba y la coherencia

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba consideró ayer que lo más importante en una campaña política es la coherencia y que por eso sólo quedaron en carrera para las elecciones de octubre el macrismo y Cristina Kirchner, mientras que consideró a Sergio Massa “el ejemplo de la falta de coherencia”. En una charla en la Universidad de Belgrano, Durán Barba sostuvo que si “Massa quiere ser el líder del peronismo, no puede aliarse con Margarita (Stolbizer), son valiosos, pero no juntos”. En ese sentido, agregó que los electores son independientes y no responden a nadie, y que se acabaron las “sociedades verticales”. “Un político que tiene 15 por ciento se asocia con otro que tiene 10, terminan con 14. Las sumas, muy frecuentemente en política, restan”, analizó. En la presentación ante estudiantes universitarios, el consultor dijo que “la gente pedía un cambio; entonces, si la gente estaba pidiéndole a Mauricio (Macri) que lidere el cambio, es mala idea pactar con personas que representan a la vieja política, hay que ser respetuoso con lo que piensa la gente”.