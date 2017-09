El gobierno de Mauricio Macri tiene sus sensibilidades bien definidas. Así como es reacio a brindar información a los familiares de Santiago Maldonado y a la dirigencia política y de derechos humanos que le exigen novedades, reacciona rápido ante otros reclamos. La conductora televisiva Mirtha Legrand reveló que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la llamó por orden del presidente Mauricio Macri para informarle sobre lo que estaba haciendo el Gobierno luego de que se quejara por la inacción oficial.

“No pidieron venir a mi programa, pero sí me dieron explicaciones. La ministra Bullrich, a quien el presidente le pidió que me llamara, me dijo que me iban a mandar unos videos para que viera todo lo que había hecho”, contó la diva. Pese al esfuerzo oficial, Mirtha dijo que no quedó conforme. “No se puede creer que en democracia desaparezca alguien. Cualquiera de nosotros con esto podría desaparecer. No se lo encuentra hace un mes”, disparó la “Chiqui”.