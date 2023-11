Novak Djokovic y Jannik Sinner definirán este domingo el título del Masters de Turín, luego de las victorias que lograron en las semifinales. El duelo será una revancha del que protagonizaron el martes, cuando el italiano se impuso en tres sets. Lo curioso es que Sinner pudo haber eliminado a Djokovic si caía en su encuentro ante el danés Holger Rune, pero con su triunfo le dio el pasaje al serbio, al que ahora deberá vencer para adjudicarse el certamen.

En el primer turno, Sinner dejó en claro que está en un gran momento y mantuvo su invicto en el torneo al vencer 6-3, 6-7 (4-7) y 6-1 al ruso Daniil Medvedev. El italiano, que venía de ganar su grupo clasificatorio, dominó el partido a partir de su servicio, ya que no cedió su saque en todo el encuentro. Por el contrario, quebró al ruso una vez en el set inicial y dos veces en el decisivo.

Tras la victoria del italiano, llegó el turno del choque más esperado del torneo, entre Djokovic y el número 2 del mundo, el español Carlos Alcaraz. Y el serbio no dejó dudas de su momento al imponerse por un contundente 6-3 y 6-2, que fue más peleado que lo que indica el marcador. La clave estuvo en la efectividad del balcánico, que no desaprovechó las ocasiones que generó, a diferencia del español, que no quebró en ninguna de las cuatro oportunidades que dispuso.

Este domingo a partir de las 14, Sinner y Djokovic volverán a verse las caras tras el gran partido que protagonizaron el martes. El italiano, de 22 años, irá en busca de su primer título del Masters en su primera final, mientras que el número uno intentará ganar por séptima vez el torneo que reune a los ocho mejores jugadores de la temporada.