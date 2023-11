"CLATE (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales) pone a disposición sus hoteles sindicales para el músico y su banda, fiel a su compromiso de solidaridad internacionalista, en defensa de los Derechos Humanos". El texto impreso sobre una foto de Roger Waters dio cuenta del ofrecimiento de la organización sindical ante la cancelación de las reservas informada a último momento por los hoteles Faena y Alvear.

El ex líder Pynk Floyd se presentará el martes y miércoles de la semana próxima en el Estadio Más Monumental con su gira "This is not a drill". La semana pasada él mismo informó la inesperada comunicación de los hoteles que se negaron a alojarlo. En diálogo con Página/12 atribuyó la decisión "al lobby israelí" que cuestiona su condena a la actitud del estado de Israel con el pueblo palestino.

"Lo hacen porque creo en los derechos humanos, y hablo abiertamente del genocidio del pueblo palestino. Y voy a seguir haciéndolo. Porque se está cometiendo un genocidio ahora mismo, todos los días en Franja de Gaza y Cisjordania y todos los territorios ocupados. Y tiene que detenerse. Ha llegado el momento de que todos nosotros en todo el mundo, todos los hermanos y hermanas digan basta. No más. No se le puede permitir a Israel que siga con este repugnante desenfreno genocida. Y traten de silenciarme porque creo en los derechos humanos y ellos no. Son una sociedad colonial a la que nada detiene, ni siquiera el asesinato en masa, para proclamar su supremacía sobre otros pueblos y otras religiones. La gente del mundo tiene que detenerlos. Como seres humanos es un absoluto deber moral enfrentarse a ellos. Y puede escribir esto: me hace reír, sería realmente muy gracioso si no fuera tan infame, tan repugnante y estúpido", le dijo Waters a est diario.



La CLATE reúne a 87 sindicatos de trabajadores del sector público de 18 países de América Latina y el Caribe. En Argentina, la Asociación de Trabajadores del Estado y la Federación Judicial integran la organización que se solidarizaron con Waters y su banda.