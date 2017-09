Un año muy muy King

La torre oscura

Recibida en líneas generales con un sonoro abucheo –aunque tibiamente fue apareciendo también un reducido grupo de admiradores–, esta reciente adaptación a la pantalla grande dirigida por Nikolaj Arcel compila, condensa y también altera la extensa saga de ocho libros originales de La torre oscura –según el propio Stephen King, su “obra magna”– en apenas 95 minutos de metraje. Más allá de los bienvenidos aires de aventura de bajo presupuesto a la vieja usanza y de cierta imaginación visual en el diseño de producción, la película encuentra al pistolero negro Roland Deschain (Idris Elba) protegiendo el orden de todas las realidades a las corridas y con más de un espectador no iniciado rascándose la cabeza. El rol de su joven aprendiz, un adolescente neoyorquino con pesadillas que no tardarán en hacerse realidad, recayó en el rubicundo Tom Taylor, mientras que Matthew McConaughey interpreta a su eterno enemigo, el Hombre de Negro, con usual prestancia y sibilancia.

La niebla

Publicada en 1983, la novela corta The Mist narra la aparición de una densa y pegajosa niebla, en principio inofensiva, en un pueblito de Maine. Las cosas no tardan en complicarse, particularmente cuando una serie de extrañas criaturas comienza a atacar a los pobladores, incluso a aquellos que se han resguardado en alguna casa o local comercial cerrado bajo cuatro llaves. Como suele ocurrir en la literatura de King, la aparición del horror no hace más que reforzar la humanidad (o bien la falta de ella) en los personajes. El recuerdo de la excelente adaptación cinematográfica del libro, dirigida por Frank Darabont y estrenada hace ya diez años con el mismo título, hace palidecer a esta serie que Netflix acaba de incorporar en su plataforma para el público latinoamericano. Incluso a pesar de que la extensión de diez episodios de una hora permitía imaginar una descripción más profunda de las relaciones entre los vecinos del pueblo, antes y después del cataclismo.

Mr. Mercedes

En un trimestre que se ha transformado en lo más parecido al paraíso para los seguidores de Stephen King, también ha llegado a la pequeña pantalla (en la Argentina se emite exclusivamente por DirecTV) esta nueva serie basada en la novela Mr. Mercedes, uno de los desvíos por fuera de la carretera del terror sobrenatural o fantástico del famoso autor nacido en Portland hace casi 70 años. Con un gran reparto que incluye a un impagable Brendan Gleeson, a Mary-Louise Parker y a Jharrel Jerome, esta historia de corte netamente policial está protagonizada por Bill Hodges, un detective retirado que recibe un misterioso mail. Su autor: el responsable de una masacre ocurrida un tiempo atrás, secuencia que abre el primer episodio y que logra helar la sangre. Particularmente cuando el espectador es consciente de los detalles de algunos atentados terroristas recientes. Inevitablemente, ante la reticencia de sus ex compañeros en las fuerzas policiales, Hodges comienza a investigar la pista por su cuenta, punto de partida para una trama enrevesada y con ribetes sorpresivos, en la mejor tradición de la novela hard boiled tan amada por el autor de Carrie y Misery.