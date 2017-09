La visita de Rod Stewart

El experimentado cantante inglés Rod Stewart, creador de canciones como “Maggie May” y “Forever Young”, se presentará el próximo 16 de febrero en el estadio del club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). La gira, que se denomina Rod Stewart: Live in concert, traerá a Stewart a la Argentina después de cuatro años de su última presentación en Buenos Aires. Durante el show, el músico interpretará sus temas clásicos como “Da ya think I’m sexy”, “You wear it well”, “Hot Legs”, “You’re in My Heart, y “Sailing”, entre muchos otros. Las entradas estarán disponibles a partir de mañana a través de www.topshow.com.ar.