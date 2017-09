Mujica destacó que el sector de Sendic dentro del Frente Amplio (FA), la Lista 711, tiene tres diputados y un senador en el Parlamento, por lo que pidió a todos sus correligionarios no caer en "una política de aplastamiento" al ahora ex vicepresidente. "No se puede escupir en un ojo a alguien y al otro día pedirle los votos para que te acompañe, no es inteligente. A mí me preocupa la estabilidad del gobierno. Si hay un error me parece que hay que tomar medidas y señalarlo, pero no pisotear ni ofender", explicó Mujica en diálogo con el canal Telemundo 12, citado por la agencia de noticias Uy.press.

Sendic, hijo del fallecido líder histórico y fundador de los Tupamaros, Raúl "Bebe" Sendic, se vio envuelto en una polémica luego de que el semanario local Búsqueda publicara en junio los gastos que realizó con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, que incluyen compras en tiendas de ropa, de joyas y de electrónica, entre otras.

Ayer el oficialismo uruguayo celebró un Plenario Nacional, máximo órgano de dirección de la agrupación, para analizar el caso del vice, quien se defendió ante las acusaciones de malversación y comunicó su decisión de renunciar. "Presenté ante el Plenario del FA mi renuncia indeclinable a la vicepresidencia (de Uruguay). Se lo comuniqué también al presidente Tabaré Vázquez", anunció Sendic, quien también presidía el Senado.

Tras su renuncia, la Constitución uruguaya establece que la Vicepresidencia debe ser ocupada por el segundo senador más votado, que en este caso sería Lucía Topolansky, de 72 años, esposa de Mujica.

Al día siguiente a su renuncia, Sendic no quiso hablar con los periodistas que hicieron guardia en su casa y evitó entrar al tenso y creciente debate sobre la unidad del FA. Sin embargo, el diputado Felipe Carballo, de Lista 711, lanzó una advertencia cuando el diario El País le preguntó si seguirían votando junto con la bancada del FA. "Hoy más que nunca nos sentimos libres", contestó el legislador.

"No planteamos nada desde la óptica de la amenaza a los compañeros, pero vamos a reflexionar sobre cuál va a ser el papel a jugar como Lista 711 de aquí en más. Hemos sido leales con el gobierno. Nacimos dentro del Frente y no nos vamos a ir, pero tenemos que poner el acento en la discusión con franqueza y muy firme en los temas que le interesan a la gente", agregó Carballo. Sus compañeros de este sector siguen defendiendo a Sendic, aún luego de que el Tribunal de Conducta Política, un órgano de control interno del FA, concluyera por unanimidad, en agosto, que Sendic tuvo un "proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos".