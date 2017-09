El juez federal Claudio Bonadio unificó hoy, por “economía procesal”, las dos causas que instruye contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorando con Irán: la del supuesto encubrimiento a los involucrados en el atentado a la AMIA y la de presunta traición a la Patria, impulsada por legisladores del PRO.

“La medida es acertada pero tardía, es una manipulación porque nosotros desde que empezó a investigar pedimos la unificación del caso, precisamente porque sosteníamos que tramitaba los mismos hechos”, explicó a Página/12 Alejandro Rúa, abogado defensor de la ex mandataria. Para el letrado, a pesar de los reiterados pedidos de la defensa, la unificación de las causas llega “después de que se consigue el apartamiento de los jueces que investigaban la primera”.

Rúa adelantó que no apelará la medida, porque la considera correcta, aunque advirtió que la demora "posibilitó la manipulación de los jueces”. “Es una maniobra destinada a hacer un aporte al proceso electoral”, denunció.

Aunque el magistrado todavía no informó bajo qué carátula unificará ambas causas, Rúa anticipó que Bonadio caratulará la nueva causa "con la mayor arbitrariedad que pueda”. “Cuando a uno no le importa la verdad y la justicia, y le importa la repercusión, cuanto más gravoso y difamante pueda ser lo que diga mucho mejor”, insistió.

Para Juan Martín Mena, uno de los imputados en la primera de las causas, "Bonadio está jugando para el período eleccionario y hace su parte con la unificación del expediente". El ex subdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia advirtió a Página/12 que, con su decisión, el magistrado demostró que la causa de traición a la Patria siempre fue "una causa colectora" de la denuncia de Alberto Nisman, en manos de Bonadio desde junio pasado, quien obtuvo el expediente con el argumento de que ya estaba avanzada una causa conexa, la de traición.

Para Mena, "el motivo original era garantizar una especie de reapertura de la primera causa, si ésta se cerraba", pero todo cambió cuando "le cayó el expediente original" de la denuncia del fallecido fiscal Nisman. "Recién ahora decide unificarla, en otra prueba de la ilegalidad con la que se maneja, y no cuando era otro juez el que tenía que expedirse sobre el tema".

Por la primera causa, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió la semana pasada que la exmandataria fuera citada a declaración indagatoria, pedido que ya fue rechazado en su momento por el juez federal Daniel Rafecas, quien además archivó la causa.

"Para aprovechar el impulso de Pollicita, Bonadio unificó las dos causas", advirtió Mena, quien destacó que esa era la única oportunidad que tenía el magistrado para "meter el mamarracho jurídico de la traición a la Patria", una figura contemplada para tiempos de guerra.

Además de CFK, están imputados, entre otros, el ex canciller Héctor Timerman; su ex vice Eduardo Zuain; su ex directora legal, Susana Ruiz Cerutti (diplomática de carrera y ex canciller de Raúl Alfonsín) y los ex consejeros Luciano Tanto Clement y Holger Martinsen.

Mientras tanto, sobre los iraníes Ahmad Vahidi, ex ministro de Defensa y comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica; Moshen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria; Ahmad Asghari, ex secretario de la Embajada de Irán; Moshen Rabbani, clérigo y ex agregado cultural en Buenos Aires, y el ex ministro de Información y Seguridad de Irán Ali Akbar Fallahia, pesan todavía las alertas rojas de Interpol solicitadas por la Argentina y nunca anuladas.