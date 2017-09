El veredicto, leído en los tribunales federales de Comodoro Py, alcanzó al ex comisario José Néstor Ferrer, 25 años de cárcel; al ex agente de inteligencia César Alejandro Enciso, 16 años, y a los ex subcomisarios Oscar Alberto Gutiérrez y Rolando Oscar Nerone, seis años ambos.

Los jueces sentenciaron que los hechos investigados durante el juicio oral constituyeron "crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio" y endilgaron a los cuatro condenados el carácter de "coautores" del delito de "privación ilegítima de la libertad".

Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Daniel Obligado encabezaron este juicio durante el cual escucharon a 50 testigos.

El centro clandestino de detención y tortura "Automotores Orletti" funcionó en la calle Venancio Flores al 3500 y por allí pasaron cientos de prisioneros, muchos de ellos víctimas del "Plan Cóndor", el pacto criminal entre las dictaduras del Cono Sur.

El lugar, que fue originalmente un taller alquilado por la dictadura, funcionó como prisión ilegal entre mayo y noviembre de 1976.

Otros represores que actuaron allí y terminaron condenados en otros juicios fueron Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Ruffo y Raúl Guglielminetti.

Cabanillas recibió prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por cinco homicidios, aunque también le imputaron la privación ilegal de la libertad agravada en 29 casos. Entre sus víctimas estuvieron prisioneros que fueron arrojados en tambores al Río Luján en octubre de 1976, descubiertos por un prefecto e identificados en 1989.

Entre ellos estaban los mellizos Gustavo y Ricardo Gayá, Marcelo Gelman, Dardo Albano Zelarayán y Ana María del Carmen Pérez, embarazada y con un balazo en el abdomen.

También estuvieron detenidos en ese lugar el actor Luis Brandoni y su entonces esposa Martha Bianchi.