Editores poco convencionales

Este viernes y sábado, en Galería la Toma (Tucumán 1349, subsuelo), tendrá lugar A0, primera Fiesta Nacional de la Edición Independiente y Experimental. La organiza la Asociación Amigos de la Publicación Independiente Experimental (Aapie), que convocó para su feria de publicaciones no tradicionales a editoriales de Córdoba, Paraná, Mendoza, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Rosario y San Pablo (Brasil), con sus novedades a la venta. A la feria se suma una agenda de charlas y presentaciones, dando un panorama de la activa escena contemporánea de la edición experimental en América del Sur.

La expresión "consumo cultural" se ha modificado. Ha cambiado el modo en que accedemos a los bienes culturales; en esta escena el libro vuelve a entrar en circulación. De esto habló la fotógrafa rosarina Paulina Scheitlin (que el año pasado autoeditó su libro La foto de los lunes ) cuando fue invitada por la Facultad de Humanidades y Artes a las "Conversaciones sobre Publicaciones de Fotografía en Rosario" el pasado 1 de agosto. Comenzó nombrando a la Editorial Municipal de Rosario, que decidió empezar una colección de títulos de fotografías en 2007. "Había un montón de autores que no tenían un libro para poder expresarse, entonces surgió la propuesta de ampliar el prospecto", confirmó en una entrevista inédita Oscar Taborda, director de la EMR.

Con antecedentes como las ediciones de Editorial Biblioteca Vigil y emprendimientos municipales similares como las ediciones Castagnino+Macro, la EMR suma en la actualidad once volúmenes dedicados a la fotografía. Pero hay otro número de fotógrafos que no participan del mercado oficial. Y, sin embargo, editan libros. "Tener una computadora, y aprender a manejar un software para editar, fue clave para quienes decidieron autopublicarse", aseguró Scheitlin, y continuó: "Para conseguir el dinero te podés financiar, pedir subsidios. Hay canales distintos: concursos o el crowdfunding".

En Gula cuentan con menos de tres años de trayectoria. Son una editorial independiente dedicada exclusivamente a la fotografía, donde cada uno tiene una experiencia propia que en grupo se comparte. Algo así como una división del trabajo. Hay quienes se encargan de la comunicación dentro de la cooperativa, otros del diseño y manejo de PC, hasta de las manualidades artesanales. Muchas de sus publicaciones son cosidas a mano. Se financian en ferias como la FER (Feria de Ediciones Rosarinas) y se presentarán en A0 junto con otros sellos locales experimentales como La Magdalena de Hoy, de Eliana Bianchi y Ernestina Fabbri, y publicaciones interesantes de la zona como Foto Crazy , surgida del taller de fotografía y poesía en la UP11 de Piñero.

Otros autores/editores que participarán el viernes y sábado en A0 son Lucas Di Pascuale, Estefanía Clotti, Feli Punch, Andrés Yeah, Fede Gloriani, Xime Pereyra, Maxi Rossini, Paulina Scheitlin, Estrella Mergá, Cecilia Lenardón, Michel Siquot, Vico Bueno, Clara Chiosone, Jazmín Giudici, Sofía Korol, Irene Depetris, Tati Babini, Hernán Camoletto, Clarisa Appendino, Federico Gloriani y Verónica Orta.

Mucho más que cuadros o libros

La escena autogestiva es grande. Y no sólo ensaya todo el tiempo nuevos formatos, sino nuevos vínculos. "Un artista no es sólo él y su producción en el taller, sino sus vinculaciones y su modo de decidir cómo mostrar lo que hace. Podemos tomar una posición sobre nuestra obra y generar escenas diversas, y no depender de los organismos oficiales", cuentan desde la Asociación Amigos de la Publicación Independiente Experimental, núcleo de editoriales autogestivas de la ciudad. En agosto del año pasado, Aapie organizó en La Toma la Matinée de Ediciones Experimentales A4, una primera experiencia de encuentro e intercambio con editores y artistas cuyo campo de acción es el libro. Este viernes y sábado, A0 reitera y amplía la novedosa apuesta de sumar a la feria de publicaciones una muestra de ediciones experimentales con obras de artistas que trabajan el objeto‑libro.

"Cuando te involucrás con el libro, empezás a conocer el lenguaje editorial y abordás tu arte para que sea leído con otra lógica a la obra colgada en una pared o puesta en Internet. Hay que explorar esas posibilidades", recomiendan desde la Aapie.

A0 será una oportunidad para conversar con los autores presentes, tanto de Rosario como de otros lugares, y para ver y adquirir esas publicaciones, muy pocas de las cuales se consiguen en librerías o ferias locales. Algunas están subidas como videos en la página web de la Aapie (http://aapie.com.ar), donde también existe un instructivo que describe cómo registrar una publicación experimental.

El primer proyecto editorial de la Aapie fue LBN667 , del artista plástico Juan Hernández: una publicación que puede convertirse en instalación a partir del despliegue de sus hojas en el espacio. Se puede conservar como libro o desmontarse para el armado de un mural.

Esa obra‑libro se presentó en la galería de arte rosarina Gabelich Contemporáneo y este año viajó por invitación a Feira Plana, la mayor feria de publicaciones experimentales de Brasil, en el marco de la Bienal de San Pablo y bajo el lema "Fin del mundo".

Un taller internacional

Previamente a A0, este miércoles y jueves en la Escuela de Bellas Artes de la UNR (Entre Ríos 758) dará un taller la creadora de Feira Plana, la artista y editora Bia Bittencourt. Posibilitado a partir de la colaboración de la Fundación Instituto Internacional de la Lengua Española, tendrá un cupo de veinte participantes y se propone como espacio para la producción y el intercambio de publicaciones.