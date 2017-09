Indagatoria a De Vido

El juez federal Luis Rodríguez citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido en la causa en la que se lo investiga por supuesta malversación de fondos destinados a modernizar la mina de Río Turbio, en Santa Cruz. El magistrado, además, le prohibió a De Vido la salida del país y dispuso la intervención de la Fundación Regional Santa Cruz (FRSC), involucrada en el presunto desvío de fondos, que depende de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

El juez convocó a De Vido para el 28 de noviembre, para cerrar la ronda de indagatorias que comenzará el 3 de octubre. Además de De Vido, deberán declarar el ex secretario de Minería Jorge Mayoral y el ex subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Roberto Baratta. La decisión del juez Rodríguez se conoció cinco días después de que la Cámara Federal porteña le ordenara que revise su decisión de no citar a indagatoria al ex ministro.

En el expediente se investiga la presunta malversación de 26 mil millones de pesos que el Ministerio de Planificación Federal destinó a los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), mientras que se calculó un perjuicio al Estado de 265 millones de pesos. Según una investigación de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), los fondos destinados a la modernización de la mina de Río Turbio tuvieron once modificaciones de costo, lo que generó un incrementó de su valor en un 98 por ciento. A lo que también se agregó la puesta en valor de un tren por 344 millones de pesos.