En una carta abierta dirigida “a todos los ciudadanos y las ciudadanas que votaron listas opositoras en la provincia de Buenos Aires”, la ex presidenta Cristina Kirchner expresó la necesidad de unirse para detener el “gran ajuste” –expresión que reiteró varias veces– que Mauricio Macri pondrá en marcha luego de las elecciones de octubre, para lo que consideró el mejor instrumento la boleta de Unidad Ciudadana que ella encabeza. “No les pedimos el voto para nosotros, sino que ofrecemos nuestra boleta para que pueda representar su voto opositor y trabajar en conjunto por un cambio de rumbo económico en el futuro y el respeto al Estado de Derecho en el presente”, argumentó CFK. Aunque el mensaje era para los electores, algún párrafo también podía interpretarse como un pedido para que se bajaran otras listas opositoras, que enseguida salieron a rechazar cualquier posibilidad de acuerdo.

La carta de Cristina Kirchner, subida ayer a la tarde a las redes sociales, se inscribe en la idea de los estrategas de Unidad Ciudadana de plantear la elección de octubre como un ballottage. De esa manera aspiran a sumar votos de electores que eligieron a otras fuerzas en las primarias pero que ahora privilegiarían mostrar su rechazo a las políticas de Cambiemos. “Dos de cada tres bonaerenses dijeron, con su voto, que hay que frenar el ajuste. Hay esperanza. Entre todos y todas, obtuvimos un resultado importante que el Gobierno no debería ignorar. Pero, como ya sabemos, lo va a hacer. De hecho, ya prepara el gran ajuste para después de las elecciones de octubre”, sostuvo la ex presidenta.

Cristina Kirchner hizo en el texto un repaso de lo que los funcionarios macristas vienen anticipando para el futuro cercano: la reforma laboral y la previsional, más los aumentos de tarifas en servicios y transporte público. “La segunda fase del ajuste”, lo denominó. En paralelo, marcó “un peligroso deterioro del Estado de Derecho, cuya expresión más dramática es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, y el descarado uso partidista de las instituciones de la República”. CFK consideró que para llevar a cabo sus propósitos, el Gobierno necesita una sociedad débil y una oposición fragmentada.

“Los ciudadanos y ciudadanas que votamos a las listas opositoras somos mayoría y nosotros no podemos, como lo hace el Gobierno, eludir nuestras responsabilidades”, evaluó. Añadió que “estas elecciones no son la segunda vuelta del 2015. Tampoco son la primera vuelta del 2019. Son las elecciones para decidir si el Gobierno tiene un cheque en blanco para proseguir con el ajuste y el endurecimiento de sus políticas, o bien si podemos evitar más dolor y sufrimiento para nuestros compatriotas”.

Con ese objetivo, redondeó, “que ahora es el momento de Unidad Ciudadana, el mejor instrumento que tenemos hoy para que la voz de la mayoría social y electoral sea también una mayoría política en las instituciones. Nadie debe renunciar a nada. Ni a sus ideas ni a lo que dijo, ni a lo que hizo, menos aún, a sus aspiraciones futuras. Ganemos juntos ésta elección y hablemos todos y todas, de todo. Sin limitaciones y sin reservas”. Concluyó que “desde Unidad Ciudadana, y yo misma, estamos dispuestos a iniciar un nuevo ciclo político basado en el trabajo conjunto de todas las sensibilidades opositoras. Creo imprescindible que esa mayoría social que se manifestó contra el ajuste, tenga una correlativa expresión electoral e institucional”.

Las reacciones opositoras fueron de rechazo. El candidato a senador de 1País, Sergio Massa, puso en Twitter un cartel con la leyenda “Un día no nos va a unir el espanto sino el amor por la Argentina”. Como el mensaje no era muy claro, luego precisó: “El diálogo con quienes nos dividieron no es posible. El odio se los dejo a ellos; nosotros construimos la unidad nacional con trabajo, seguridad y paz”. Su primer candidato a diputado, Felipe Solá, consideró que era “temprano” para la unidad que pedía CFK. “No la vemos para ahora. Se trata de palabras pero en los hechos no ha mostrado nunca esta intención”, agregó.

Desde el sector de Florencio Randazzo, que ya sufrió varias deserciones de intendentes que salieron a expresar su respaldo a Unidad Ciudadana para octubre, también rechazaron la iniciativa. “La unidad no se construye por Facebook”, sostuvo el legislador del Movimiento Evita Fernando “Chino” Navarro. “Si es algo que se hace para la campaña, está bien, lo acepto. Pero si es una iniciativa política me parece muy pobre. Primero hay que recrear la confianza y acá se sigue hablando desde la posición del que no escucha al otro”, añadió Navarro, uno de los apoyos del ex ministro.

Como era de imaginar, también en el FIT desestimaron el convite. El candidato a senador Néstor Pitrola consideró que “el voto al kirchnerismo entierra las aspiraciones de los trabajadores para derrotar el ajuste”. “Cristina ha gobernado con la burocracia sindical que entrega los convenios, los gobernadores del PJ incluida su cuñada (Alicia Kirchner) aplican el ajuste y sus diputados y senadores le votan las leyes antiobreras a Macri”, agregó el dirigente del Partido Obrero.