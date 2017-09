Los candidatos a diputados nacionales de las tres principales alianzas políticas de la ciudad acordaron participar de un debate antes de la elección del 22 de octubre. La diputada de la Coalición Cívica que va por la reelección por Vamos Juntos, Elisa Carrió, el candidato de Unidad porteña Daniel Filmus y el ex embajador en estados Unidos y candidato de Evolución, Martín Lousteau, acordaron mantener un debate televisado el miércoles 11 de octubre, once días antes de las elecciones legislativas. Los representantes de los equipos de campaña de los tres dirigentes se reunieron el barrio de Constitución con los productores del programa A dos voces, que se emite por TN, donde acordaron que los temas del debate serán educación y desarrollo humano, corrupción, narcotráfico y seguridad, y desa- rrollo social y economía. Según las versiones de los equipos de campaña, la participación del massista 1País y la de las fuerzas de izquierda FIT y Autodeterminación y Libertad –las otros tres partidos que competirán en octubre– no fue discutida pero tampoco descartada. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires se reunirán mañana los emisarios de los cinco frentes que disputarán la elección donde analizarán las tres propuestas para realizar el debate bonaerense: entre los primeros candidatos a senador, entre los compañeros de binomio y entre los cabeza de lista de diputados.