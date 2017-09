La adolescente Bryanna Reganzani, quien permanecía desaparecida desde el jueves tras salir del colegio, en el partido bonaerense de La Matanza, fue encontrada en el barrio porteño de Flores. Según los primeros trascendidos la adolescente habría llegado hasta un local de comidas rápidas McDonald's, en Bonorino y Rivadavia, y desde allí pidió ayuda. La primera asistencia se la brindó una ambulancia de una empresa privada, que dio aviso a la policía y la trasladó al Hospital Piñero. La adolescente habría estado cautiva en un domicilio, donde un grupo de adultos la habría abusado sexualmente.

"Es Bryanna, es Bryanna, déjenme que la vaya a abrazar", confirmó la madre de la adolescente al enterarse de su aparición. Según las primeras declaraciones de la joven, Bryanna fue raptada a la salida del colegio, por hombres armadas, que luego abusaron de ella. "Me secuestraron a la salida del colegio", "Eran cinco hombre armados", "Me llevaron a un cuarto oscuro y me abusaron", fueron las primeras palabras de la adolescente según confirmaron desde el canal de noticias C5N.

"Hablé con ella. Está bien, está en un hospital... Gracias a todos por ayudarme a buscar a mi hija, lo importante es que apareció", remarcó también la mamá de la adolescente. Bryanna había salido el jueves pasado del colegio a las 13.45 para regresar a su casa, en la localidad bonaerense de Villa Madero, pero nunca llegó.

En las cámaras de seguridad de la zona quedó registrado que caminó por la calle Rivera con una compañera y se despidieron a la altura de Cabildo. Al momento de su desaparición, estaba vestida con el uniforme de la escuela y una cámara de seguridad de la zona la registró cuando caminaba por la zona.