El resultado parece cantado

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe abre hoy una chance de que supermercadistas y trabajadores mercantiles se pongan de acuerdo en torno al descanso dominical. Pero para el gremio, esa expectativa es ilusoria, "salvo -suponen, escépticos- que las empresas desistan de pretender la inconstitucionalidad de la ley". Si, tal como descuentan, hoy no hay acuerdo, el máximo tribunal sorteará el martes 19 un conjuez entre los camaristas de la provincia para que desempate el criterio dividido que existe entre los seis miembros de la Corte, acerca de si la polemizada ley 13.441 es constitucional o no. Un tire y afloje que ya cuenta tres años de indefinición y litigio constante.

La Corte convocó para hoy a las 11, en Santa Fe, a una audiencia de conciliación de las partes en conflicto: cadenas de supermercados con locales de más de 1.200 metros cuadrados de superficie, el Ejecutivo provincial, los municipios de Rosario y Reconquista, y la Asociación de Empleados de Comercio. El objetivo perseguido por el presidente Daniel Erbetta y sus ministros es "zanjar la controversia en derredor de la constitucionalidad" de la ley conocida como de descanso dominical, que obliga a esa categoría de comercios a cerrar en los días domingo. Por el momento, algunas cadenas saltean la norma con una medida cautelar que han ido interponiendo una tras otra, con éxito en el fuero en lo Civil y Comercial.

Pero desde la visión gremial no hay vueltas que darle al asunto. "La ley es constitucional, ya que no vulnera ninguna de las atribuciones que tiene la provincia de Santa Fe, que su Constitución le confiere, para fijar horario de apertura y cierre de los comercios", subrayó Nicolás Mayoraz, representante legal de los mercantiles. "Tampoco atenta, como pretenden hacer creer, contra derecho alguno de los trabajadores mercantiles. Por el contrario, la ley 13.441 viene a reivindicar un derecho laboral conculcado en los '90 por Domingo Cavallo".

Mayoraz señaló ayer, en diálogo con Rosario/12 , que "cuando se trata de cuestiones sobre constitucionalidad de una ley no hay negociación posible. La ley es constitucional o no lo es", plantó. Explicó que "esto no es un conflicto entre intereses privados donde se puede negociar y llegar a una transacción, a una conciliación".

Por otra parte, desde el gremio irán hoy a la cita para conocer en qué consiste ese empate en los votos de la Corte que le impide pronunciarse acerca del recurso de amparo que interpuso la cadena Coto contra el Estado santafesino y que llevó hasta la máxima instancia provincial. Y también quieren saber porqué no aplican la ley orgánica del Poder Judicial que le asigna valor doble al voto del presidente de la Corte. Erbetta -dijo Mayoraz- "no está ejerciendo esa facultad por una cuestión de costumbre, pero no solo en este caso sino en todos los anteriores no lo ha hecho".

La ley fue aprobada en Diputados y en el Senado provincial en noviembre de 2014, y luego los municipios de Rosario y Reconquista dictaron sus respectivas ordenanzas de adhesión a la norma. Desde entonces, la corporación supermercadista desató una batalla judicial sin pausa. Las cadenas Coto y Carrefour interpusieron un amparo que defendieron hasta con grupos de choque en la calle y en el Concejo. Desde el año pasado, las cadenas Dar, Jumbo, La Reina y -el mes pasado- La Gallega consiguieron saltear de manera transitoria la ley a través de la interposición de medidas cautelares que tuvieron eco en Tribunales, merced a invocar cuestiones de igualdad de competencia. El fin del plazo otorgado por la Justicia llegará cuando la Corte se expida: octubre a más tardar, según calculan en el Poder Judicial.

El abogado de Empleados de Comercio despreció el trato deferente de la Justicia para con las cadenas de hipermercados. "Si llegamos hasta acá es por el poder de lobby de los supermercadistas, sin dudas. Cualquier hijo de vecino tiene que demostrar primero un perjuicio económico o la vulneración de un derecho para que un juez le acepte un amparo. En este caso, ni Coto ni Carrefour mostraron un solo papel que demuestre que el descanso dominical les hace perder plata. Otro empresario común no habría conseguido llegar hasta la Corte", atacó Mayoraz.