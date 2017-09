Los tres náufragos del MAR

La intendenta Mónica Fein designó ayer a María Fernanda Ghilardi como nueva secretaria de Producción y Desarrollo Local tras aceptarle la renuncia a Ignacio Del Vecchio, quien ocupaba el cargo desde diciembre del 2015. La dimisión de Del Vecchio, integrante del Movimiento de Acción Radical (MAR), el sector político que lidera el diputado y titular del radicalismo provincial, Julián Galdeano, fue aceptada por la intendenta tras las elecciones primarias en las que el oficialismo quedó detrás de Cambiemos y el Frente Justicialista. La de Del Vecchio no fue la única renuncia de funcionarios radicales del MAR. También dejaron sus cargos la subsecretaria de Salud, Angela Prigione, y el director del Distrito Sudoeste, Javier González. "En esta causa puntual no hay un detonante, fue un proceso que venía con un nivel de desgaste y agotamiento. Esto nos llevó a tomar una decisión que no busca perjudicar a nadie, si no preservar la militancia y la participación de estas personas en el marco del partido", explicó Galdeano.

A través de un breve comunicado, la Municipalidad anunció ayer los cambios en la secretaría de la Producción, un área que siempre estuvo bajo el ala del radicalismo durante las gestiones de Fein. La información oficial indicó que el ex presidente del Colegio de Abogados y ex secretario de Control provincial fue quien presentó la renuncia. Más tarde, aunque no oficialmente, se conoció que habían renunciado la subsecretaria de Salud y el director del Distrito Sudoeste.

"Si hubiéramos querido transformar esto en un hecho político lo hubiéramos anunciado de otra forma, dentro de un frente que integramos y del cual no renegamos aunque hayan dejado de participar funcionarios del Ejecutivo local, lo hicimos de la manera más diplomáticamente posible. La causa implica generar una diferenciación que no es nuestra intención, sobre todo estando en un proceso electoral", dijo Galdeano.

Según el titular del radicalismo provincial, hay un abroquelamiento de la gestión hacia la campaña electoral del Frente Progresista en las candidaturas de Pablo Javkin y Luis Contigiani: "Esto hacía que aquellos que de alguna manera no estemos en esa estrategia o tengamos posicionamientos distintos hayamos quedado en offside en la propia marcha diaria de la gestión, generando un desgaste psicológico, emocional, en la propia función que va haciendo catarsis como se puede. En el caso de los tres funcionarios que renunciaron se explica por eso". La salida de los funcionarios que responden al MAR, el sector del radicalismo que decidió impulsar la reelección del concejal Martín Rosúa por fuera del Frente Progresista, terminó de ratificar el presagio de Galdeano, quien luego de las primarias y tras la magra elección de los candidatos del oficialismo había declarado que el radicalismo "más tarde o más temprano, tiene un rumbo que está en Cambiemos".

El titular del comité provincial del radicalismo, que había cuestionado el rol del gobernador Miguel Lifschitz en la campaña, fue más allá al señalar que "el Frente Progresista no va a sobrevivir si niega la existencia de Cambiemos con la UCR como expresión política. Es imposible. Eso es querer tapar el sol con las manos".

A fines del año pasado, otro integrante del MAR, Claudio "Choco" Díaz había renunciado al cargo de subsecretario de Gobierno. A diferencia de Del Vecchio, pegó el portazo con fuertes críticas al socialismo.

Ghilardi, la flamante secretaria de la Producción, quien hasta ayer se desempeñaba como subsecretaria del área, es licenciada en Economía, egresada de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, profesora y directora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Escuela de Economía en la mencionada casa de estudios.