Declara  Lula

El ex presidente brasilero y favorito para los comicios del año que viene, Luiz Inácio Lula da Silva, volverá a comparecer hoy en Curitiba (sur de Brasil) ante el juez Sergio Moro, por sospechas de que recibió sobornos de la constructora Odebrecht. El ex mandatario brasileño (2003-2010), de 71 años, ya fue condenado por su archienemigo Moro en julio a nueve años y medio de cárcel, al hallarlo beneficiario de un tríplex en el balneario popular de Guarujá (San Pablo) supuestmente ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras, pese a la inexistencia de documentación que vincule al x mandatario la vivienda. Si la sentencia es confirmada por un tribunal de segunda instancia le será difícil evitar la cárcel, por no hablar de la impugnación de su eventual candidatura en los comicios de octubre de 2018. Lula viene de una gira de tres semanas por el empobrecido nordeste brasilero, donde su presencia atrajo multitudes en cada parada. Lula, que ha denunciado ser objeto de una campaña judicial y mediática para impedir que acceda a un tercer mandato, actualmente enfrenta actualmente cinco causas penales, aparte de aquella por la cual fue condenado en primera instancia, por cargos que van de corrupción pasiva, lavado de dinero, asociación ilícita, a tráfico de influencias y tentativa de obstrucción a la justicia.