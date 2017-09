Massa también sacó su carta

Sergio Massa no quiso quedarse afuera y anoche también publicó su carta en Facebook pese a que ya había expresado su rechazo a la propuesta de unidad de Cristina Kirchner. Ayer consideró esa idea “un llamado a un contrato de adhesión, digno de aquellos que creen solo en la construcción de hegemonías por el poder mismo”. En tono de campaña, Massa dijo que “es tiempo de unir a los que no hacen de la Argentina dividida un negocio político, y dejar en el pasado a quienes buscan en la fractura de la sociedad su espacio de poder para obtener fueros y así evitar a la justicia”. Y concluyó que “nos tenemos que unir, no para derrotar a nadie sino para que un día ganen los que tienen sus bolsos llenos de herramientas, y no de plata”.