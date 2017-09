Rosario Bus y la empresa mendocina El Cacique fueron elegidas por la comisión evaluadora del Ente de la Movilidad (EMR) para quedarse con los grupos 2 y 3 del nuevo sistema de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) que comenzará a funcionar entre enero y febrero del año próximo. El grupo 1 del pliego licitatorio, que fue aprobado por el Concejo en diciembre del 2015, fue reservado para la estatal Movi, integrada por las empresas Semtur y La Mixta. Los mendocinos sumaron 82,88 puntos y relegaron a Ersa, de Corrientes, que alcanzó 71,05 puntos, mientras que la empresa de Agustín Bermúdez con 86,45 puntos superó a la UTE conformada por las empresas Recreo de Santa Fe, San Francisco de San Juan, y Autobuses Buenos Aires, que sumó 72,41 puntos. "Rosario se pone a la vanguardia del sistema de transporte y va a poder cumplir un sueño que se fue postergando durante mucho tiempo", afirmó la intendenta Mónica Fein al anunciar ayer las empresas que prestarán el nuevo servicio. El sistema contará con tres redes que serán recorridas por 49 líneas sumando 825 unidades en total, 118 más que las actuales, lo que presupone un mejoramiento en las frecuencias. Habrá un servicio diferencial y se implementarán los trasbordos gratuitos.

Luego de realizar la evaluación técnica de todas las ofertas, que fue aprobado por el directorio del EMR, el municipio anunció ayer que las empresas El Cacique y Rosario Bus consiguieron los mejores puntajes y se harán cargo del nuevo sistema del TUP que debutará en enero de 2018. El plazo de vigencia de la concesión será de diez años y podrá ser prorrogable por dos períodos consecutivos, de 2 años y 3 años. Las empresas que quedaron afuera tendrán 48 horas para impugnar.

"Una de las innovaciones del sistema es que se licita por grupo. Cada empresa tiene un mix entre líneas primarias, secundarias y barriales. Por lo cual, cada una de ellas tiene rentabilidad diferente. Los concesionarios privados toman o dejan el grupo en su conjunto, no hay opción prevista en el pliego para poder dejar una sola línea", explicó la secretaria de Movilidad, Mónica Alvarado, quien participó del acto junto al secretario de Gobierno, Gustavo Leone, y la concejal Renata Ghilotti (PRO).

"Otra novedad es el boleto integrado horario. Se paga por un período de tiempo determinado, una hora durante el día, y dos horas a la noche y los fines de semana. El usuario ingresa a la red de transporte y puede tomar cualquiera de las líneas, ingresa a otra red y puede cambiar de línea pagando un solo boleto", agregó la funcionaria.

Alvarado destacó que la empresa estatal prestará el servicio que recorre las avenidas Alberdi y Rondeau en la zona norte conectando a Granadero Baigorria, recorrido que históricamente prestó Rosario Bus. El Cacique, en tanto, brindará el servicio por Ayacucho y San Martín, en la zona sur, llegando hasta Villa Gobernador Gálvez, y por Casiano Casas hasta Ibarlucea, mientras que la empresa de Agustín Bermúdez lo hará por Eva Perón, en zona oeste, hasta Funes.

Por otra parte, la secretaria de la Movilidad explicó que el pliego establece que la tarifa surgirá de la aprobación de los estudios técnicos de los costos en el marco del EMR y se envían al Departamento Ejecutivo para su elevación y consideración al Concejo Municipal. "El mecanismo sigue siendo el mismo", apuntó Alvarado.

En este sentido, el concejal Osvaldo Miatello, autor de la ordenanza que establece dos actualizaciones automáticas al año, en marzo y setiembre, tomando como referencia los índices salariales, instancia que la intendenta Fein descartó hace unos días, recordó que el pliego incorpora este mecanismo en una cláusula.

"Hay que destacar que se cambia la lógica de la tarifa porque ahora va a ser por hora y se podrá hacer trasbordo, el costo no va a ser el mismo. Creo que hay que hacer una nueva metodología, teniendo en cuenta que hay que incorporar 400 nuevos choferes y las empresas tienen que salir a comprar las unidades. Me parece que hicieron un anuncio electoral porque no hay nada definido. La realidad del sistema la vamos a ver el 23 de octubre, el día después de las elecciones", consideró el edil justicialista.

El sistema

La red primaria estará formada por 9 líneas que circularán a través de los principales corredores de calles y avenidas. Los trazados serán lineales para que resulte sencillo conocer y memorizar los recorridos. Las nueve líneas se compondrán de 2 líneas eléctricas (trolebuses) y 7 de ómnibus convencionales y articulados. La frecuencia promedio prevista será de entre 6 y 8 minutos.



La red secundaria estará conformada por unidades cuyo recorrido empezará y terminará dentro de la misma zona de servicio. En algunos tramos se sumarán a las líneas principales para incrementar la capacidad de dichos corredores. Son 23 líneas convencionales que brindarán conectividad en los barrios a la vez que los vincularán en forma directa con el área central. La frecuencia promedio será entre 10 y 12 minutos.



Las 8 líneas de la red barrial van a vincular en forma rápida distintas zonas, sin ingresar al área central, uniendo de esta manera los principales puntos dentro de los distritos. En este caso la frecuencia estimada es de entre 12 a 15 minutos.



Las unidades