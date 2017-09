#SopláLaVela

“22 años, 22 canciones” será la consigna de de Smitten para un show con lista de temas elegida por los fans (15/9, Uniclub). Hecho en Buenos Aires celebrará 17 años con la peña solidaria Dalo X Hecho, que reunirá fondos para los servicios sociales de la revista e incluirá shows de Bruno Arias, Koki y Pajarín Saavedra, y más (28/9, La Trastienda Samsung). Otra Ronda Radio, programa de radiodesalon.com, celebrará 50 emisiones con stands, tatuajes y shows rockers (14/9, Salón Pueyrredón, gratis). Fabio Alberti conmemorará “25 años con el humor” con un show de Boluda Total y Peperino Pómoro (20/9, Teatro Monteviejo). Y habrá festejos para Cruzando el Charco (5 años, 15 y 16/9, Teatro Sala Opera) y Manjar (6 años, 15/9, Teatro Vorterix).

#AltaTemporada

Si querés ponerte puntas y aprender baile clásico, habrá debut para la argentina El maestro, con Julio Chávez (14/9, Cablevisión Flow y TNT). Si buscás abogados hot y asesinos cool, calentá la tercera de How to Get Away With Murder (16/9, Netflix). Si te van los mexinarcos, inhalá la segunda de El Chapo (17/9, Univisión). Y si te asustan los mitos urbanos, guarda con la segunda de Channel Zero (20/9, SyFy).

#Festivalitis

Ciudad Emergente, festival de cultura joven que organiza el Gobierno porteño, reunirá en su décima edición a 1200 artistas para 290 actividades: stand up, talleres, performance, infantiles, laboratorio hip-hopero, la muestra de realidad virtual Björk Digital y shows de IKV, Onda Vaga, Carajo, Eruca Sativa, Todo Aparenta Normal, Zuker y los retornados Arbol (20 al 24/9, Usina del Arte y calles aledañas). Mientras tanto, Festi Tsunami seguirá su campaña para conseguir la habilitación definitiva de Casa Unclan, de La Plata, con shows de Los Rusos Hijos de Puta, Riel, Mostruo y Super 1 Mundial (15/9); Tototomás, De Mochila, Mano Santa, Los Incendios y más (16/9). Y también en La Plata, el Geek Fest amuchará a devotos del cómic, el gaming, el fandom y la nerdeada en general (16 y 17/9, Pasaje Dardo Rocha).

#Pantallazos

Estrellas de shows televisivos como Westworld, Stranger Things o Better Call Saul agradecerán –o masticarán odio envidioso– en la entrega de los Premios Emmy (17/9, TNT). Las caripelas de Bowie, Iggy Pop, Syd Barrett, Blondie y más están en el documental Shot! The Psycho-spiritual Mantra of Rock, sobre el fotógrafo Mick Rock (Netflix). Y German Films, Festival de Cine Alemán, promete documentales, dramas, comedias, hits de taquilla, animaciones y cortos teutones (14 al 20/9, salas Village, cinealeman.com.ar).

#CualquieraPuedeGooglear

Larga la sexta Media Party, juntada para periodistas, diseñadores y programadores que busca “reiniciar el periodismo” y proyectar “el futuro de los medios” (hasta el 15/9, C.C. Konex). Click tecno. El Encuentro de Ensambles de Percusión tendrá cruces rítmicos, luthería, clínicas, recitales de marimba y batidas varias (16 al 20/9, Conservatorio Astor Piazzolla, gratis). Click con metrónomo. Ciro y Los Persas sumó tres funciones en el Luna Park (11 al 13/10), Divididos volverá a El Teatro de Flores (14/10) y al Gran Rex (9 y 10/12), El mató a un policía motorizado hará tres Teatro Vorterix para mover La síntesis O’konor (5 al 7/10) y Piti Fernández arrancará por Rosario (14/9, Auditorio Fundación) su gira solista. Click de masas. La charanguista y cantante argentineoyorquina Sofía Rei ofrecerá conciertos y clínicas (27/9 al 1/10, Usina del Arte). Click con doble ciudadanía. Y trap, hip hop, reggaetón y chivo fuerte en la pista será el objetivo de la Fiesta Sudan (15/9, Niceto Club Lado B). Click, juez.

#ArteArteArte

¿Fotografía? Estudio, de Triana Leborans, explora escenografías y decorados televisivos (C.C. Rojas) y Colección de imágenes, del chileno Gonzalo Pedraza, versa sobre la experiencia presente (C.C. Recoleta). ¿Arte callejero? En Córdoba, el Encuentro Intercultural de Grafiteros y Muralistas incluirá muraleada, pintada de 25 barrios, sorteos de obras y shows de Armando Flores, Juglar y Akun Maia (15 al 21/9, gratis, Casa Babylon y otras sedes serranas). ¿Arte contemporáneo? Más de 30 artistas de Brasil, Alemania, Venezuela, Rusia, Argentina o Francia hay en la muestra Pensamiento salvaje (desde el 15/9, Casa Nacional del Bicentenario).

#HayTablas

Situación de fiesta de 15, acné, amor de verano, despertar sexual y otras adolescencias para Diarios de 15, puesta de Ana Alvarado que recrea diarios de teens de las décadas de los ‘70, ‘80, ‘90 y 2000 (sábados, Centro de las Artes-Unsam). Situación de crisis de 2001, clase media y familia bizarra para Los bohemios, de Brenda Costa (jueves, La Gloria). Situación de ruta, monte y desmonte para Yacaré, con Gisela Rebechini (sábados, El Gato Viejo). Situación de arquitectura desgastada, teatro de objetos y casa fantasma para Casawoodman, acerca de la fotógrafa Francesca Woodman (17, 24 y 1/10, Sala Marechal-UNA). Y situación de jazz en vivo, danza Butho y teatro faulknereano para Aguapé del Mississipi (16/9, 7 y 21/10, El Excéntrico de la 18).

#Cursos&Concursos

Actores y bailarines que quieran entrenar cuerpo y palabra pueden asistir al curso “El cuerpo en el texto”, del grupo Hierba Roja Teatro ([email protected]). El concurso Camino a Abbey Road 2017 premiará con la grabación de un disco en Abbey Road a los mejores demos subidos en la app gratuita FRI Movistar (hasta el 16/10). Y el proyecto Monumental recibirá propuestas de monumentos para la Ciudad de Buenos Aires y premiará con 10 mil pesos la idea elegida (proyectomonumental.org, hasta el 25/9).

#Ciclodelia

Escuchar [Sonidos Visuales] es uno de investigación audiovisual del que participarán Carla Tintoré, Bárbara Togander, Federico Durand y más (15 a 17/9, MAMBA). Artistas chilenos (Rayuela Corta, Cecilia Zabala, Mauricio Gutiérrez y Carla Giannini) y argentinos (Icalma, La Lija y Carmen Baliero) participarán del Parradentro y Parrafuera, que recordará a la cantante Violeta Parra (hasta el 30/9, Hasta Trilce). Y el de Cine y Literatura Policial recorrerá libros y películas argentinas sobre crimen (martes en Sociedad Hebraica Argentina, gratis).