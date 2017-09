Sindicalistas con Menem

La conducción de la CGT de La Rioja también está integrada por un triunvirato. Estos anunciaron ayer que apoyan la candidatura a senador del ex presidente Carlos Menem. Así, Nicolás de la Fuente (Sanidad), Juan Carlos Del Giorno (municipales) y Jorge Castro del sindicato de plásticos, anunciaron que la decisión de la central obrera local de respaldar al ex mandatario a pesar de su oposición al gobierno riojano, porque están “en contra de las políticas de ajuste del macrismo y por los cambios que se buscan implementar en las leyes de trabajo”. De la Fuente aseguró además que “desde el movimiento obrero tenemos claro que los únicos que pueden defender las leyes laborales, los convenios colectivos de trabajo y la ley de contrato de trabajo son quienes profesen la doctrina peronista. Hoy la circunstancia política que atraviesa el país nos tiene que ver codo a codo y unidos trabajando por los candidatos del peronismo”. Menem, quien busca renovar su banca de senador, superó la impugnación que habían presentado sobre su candidatura por estar condenado por contrabando de armas. La justicia finalmente lo avaló al señalar que el fallo no estaba firme.