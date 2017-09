Décadas en “guerra”

Las décadas del 80 y 90 marcaron más que el fin del siglo pasado. También fueron los años en los que el casete alcanzó una popularidad tan efímera en la primera mitad como la de su reemplazo, el viejo CD. Y fueron años en los que el cine made in Hollywood produjo películas de todo tipo y factor, que signaron la infancia y adolescencia de los que hoy superan las cuatro décadas. Esa memoria emotiva previa a la Alta Definición y la tecnología 3D es la que llevó a TCM a programar el Especial 80 vs 90: la guerra de las décadas, ciclo que recorre los últimos 20 años del siglo XX, de lunes a viernes a las 20. Programado en doble función en continuado, el ciclo vuelve a poner en la pantalla películas que quedaron en la retina de muchos, en la que la “guerra” entre décadas no es más que la excusa para dejarse llevar por un cinéfilo viaje en el tiempo. El ciclo tiene de todo, bajo las más disparatas categorías. Un ejemplo de ello es que mañana emitirá Duro de matar 3 (1995) y Escape en Nueva York (1981), en donde Bruce Willis enfrentará a John Carpenter bajo la categoría de “Nueva York, Nueva York”. El lunes el continuado programó dos títulos de graduados: Generación X (1994) y El primer año del resto de nuestras vidas (1985). El ciclo continuará el martes con La máscara (1994) y Batman (1989), el miércoles con La muerte le sienta bien (1992) y Highlander (1986), el jueves con Sintonía de amor (1993) y Pesadilla en lo profundo de la noche (1984), mientras que el viernes lo harán Nico (1988) y Avión presidencial (1997). La última semana de La guerra de las décadas comenzará el lunes 25 con Madonna como protagonista de Un equipo muy especial (1992) y ¿Quién es esa chica? (1987), para continuar el martes con El Juez (1995) y El jinete pálido (1985), el miércoles con Jumanji (1995) y Tron (1982), el jueves con Pecados capitales (1995) e Infierno rojo (1988); el viernes cerrará con El Fugitivo (1993) y La ley de la calle (1983).