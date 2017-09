La ex primera dama y ex guerrillera Lucía Topolansky, de 72 años, esposa del ex presidente José Mujica, asumió ayer el cargo de vicepresidente en Uruguay, tras la renuncia de Raúl Sendic el sábado. La Asamblea General compuesta por diputados y senadores votó por unanimidad, con 123 votos a favor y en una ceremonia que duró menos de cinco minutos, aceptar la renuncia de Sendic, presentada por escrito, y la asunción de Topolansky en su lugar. Topolansky accede a este cargo por ser la segunda senadora más votada del mayoritario y gobernante Frente Amplio (FA). El primero en la lista era Mujica, pero haber sido presidente en el anterior período lo inhabilita ahora para ser el número dos del país. Después de la votación, Topolanksy juró su nuevo cargo.

El hasta acá director general de Secretaría del Ministerio del Interior uruguayo, Charles Carrera, juró como nuevo senador para ocupar la banca que deja libre Topolansky. Antes de la sesión extraordinaria, la senadora explicó que accedía a esta responsabilidad en una circunstancia no deseada, y admitió que la salida del cargo de Sendic había generado una crisis política de la que se está saliendo. “El país es lo más importante y no tiene que tener sobresaltos”, aseguró. En declaraciones a Radio El Espectador, la ex primera dama mostró su consternación: “Es difícil la situación para mí. Ingresar a una responsabilidad porque el compañero tuvo que renunciar en esta circunstancia no es nada lindo”, dijo visiblemente afectada.

Ex guerrillera de la organización Tupamaros, Topolansky tendrá pronto la oportunidad de ejercer la presidencia, ya que desde el sábado hasta el miércoles 20 el presidente Tabaré Vázquez estará en Estados Unidos para participar de la asamblea de la ONU. Será la tercera vez que la legisladora ejerza la jefatura del Estado uruguayo, porque por viajes del entonces presidente Mujica a España y de su vicepresidente Danilo Astori a Corea del Sur, el 26 de noviembre del 2010, Topolansky quedó a cargo de la presidencia de Uruguay. Pasó a la historia como la primera mujer en ejercer el alto cargo, hecho que se repitió en mayo del 2013 nuevamente por otro viaje al exterior de Mujica y de Astori.

Vázquez expresó al inicio de la semana su congratulación y honor por tener la oportunidad de trabajar junto con Topolansky. “Me halaga esa responsabilidad por la experiencia que tiene en la vida política, militante de primera línea, profunda conocedora de la realidad del país, del sistema político y con vastísima experiencia legislativa”, dijo el mandatario, que la consideró un refuerzo fundamental e importantísimo para la gestión. También Sendic, el vice saliente, elogió a su sucesora: “Mujer, luchadora de siempre, al frente del parlamento: te deseo una muy buena gestión y apoyo para la felicidad del país”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

Topolansky, tras su militancia en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) inició su carrera política formal en 1995 como edil suplente en Montevideo, y fue después diputada, para asumir como senadora en 2005. Hija del ingeniero Luis Topolansky Müller, de ascendencia polaca, y de la uruguaya María Elia Saavedra Rodríguez, Lucía tuvo una hermana melliza junto a la que ingresó en 1967 en los Tupamaros, donde conoció a Mujica. Igual que él, pasó 13 años presa por su oposición a la dictadura cívico-militar y con la vuelta de la democracia los dos salieron de la cárcel dispuestos a recomponer su relación tras tantos años de alejamiento forzado. La pareja se mudó a una pequeña finca rural a las afueras de Montevideo, donde se dedicaron al cultivo de flores y hortalizas. Y en el 2005 se casaron. “Es una laburanta de esas infernales. No de esas que hacen un hecho histórico, sino de las que levantan paredes”, definió Mujica a su mujer.

Sendic, también dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) renunció el sábado, antes de que el plenario del FA le aplicara alguna sanción, acusado de desmanejos con fondos públicos a partir de gastos con la tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancar, de la que fue vicepresidente y titular. Las irregularidades, que ahora analiza la justicia, fueron reveladas por un semanario, que publicó resúmenes de cuentas con gastos de Sendic en objetos electrónicos, joyas y ropa. Hijo del legendario fundador de Tupamaros, del mismo nombre, Sendic se convirtió en el quinto vicepresidente uruguayo que no concluye su mandato.

El senador uruguayo Leonardo de León dijo que el ex vicepresidente encabezará las listas de su sector, el 711, en las elecciones nacionales del 2019, informaron ayer medios locales. “Sendic es el líder de la 711 y va a encabezar la lista en las elecciones del 2019”, dijo el parlamentario según destaca el diario local El Observador. Agregó que Sendic va a seguir liderando ese sector y que están convencidos de la imagen del ex vicepresidente, así como también del compromiso que tiene con el Frente Amplio, coalición de izquierda que gobierna en el vecino país.

De León explicó que para que se concrete la candidatura de Sendic se debe diseñar una estrategia que permita llevar adelante el proyecto político del FA. Asimismo, destacó que Sendic ya está trabajando con un equipo de asesores, que en los próximos días se instalará en la sede del sector, en Montevideo. En los días previos al Plenario del FA, que se realizó el pasado sábado, la resolución que tenía mayor respaldo incluía la inhabilitación de Sendic como candidato común del oficialismo, sector al que pertenece la lista 711. Sin embargo, con la renuncia del ex mandatario se resolvió que estará habilitado para presentarse en las próximas elecciones.

Ayer por la tarde, el presidente Vázquez mantuvo la primera reunión con Topolansky y trataron temas del gobierno y de la agenda legislativa. En una entrevista con el El Observador la hoy vicepresidenta se refirió a su relación con el presidente y dijo que es buena. “Me parece que con Vázquez voy a poder trabajar muy bien. Mi función fundamental será el puente, el ida y vuelta”.