Si gana Carolina Mera, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA por primera vez tendrá la chance de ser dirigida por una mujer. Habrá que esperar hasta el lunes, cuando se terminen de contar los votos para la renovación del cargo de decanx realizadas en esta semana.

La candidatura de Mera es noticia porque se abrió de la coalición dirigente actual, liderada por Glenn Postolski, el otro candidato, y por el lugar destacado que tiene en su agenda la intervención contra la violencia de género a nivel intramuros y en los barrios donde se cursan las carreras, como Constitución.

“Dora para mí es una maestra, lo que ha hecho en el CONICET por las investigadoras y becarias... Que acompañe nuestra propuesta es un espaldarazo”, señala la candidata al hablar del apoyo de Dora Barrancos y de tantas colegas feministas. Charla con Las12 en una antigua confitería del microcentro, frente a un pujante Starbucks y a pasos del rectorado de la UBA, donde en un rato tiene una reunión. “NO a la misoginia en Sociales”, “Las mujeres tenemos capacidad de conducción”, escribieron algunas de ellas en el Facebook de la Sociales por venir. En esa lista de cantidatxs hay 11 mujeres y 5 varones emergentes del Colectivo 39, un espacio conformado a partir de diagnósticos comunes del pulso institucional. Su compañera de fórmula es Ana Catalano, socióloga, docente en Relaciones del Trabajo, investigadora en temas de seguridad social. Una versión abreviada del curriculum de Carolina Mera señala que es doctora en ciencias sociales especializada en migraciones, y que da clases en Ciencia Política y Sociología. Es directora por segunda vez del Instituto de Investigaciones Gino Germani, y ahora va por más.

¿Cómo resulta aspirar a un cargo con tanto poder y tradicionalmente masculino?

–Esta experiencia me abrió a una dimensión diferente. Entrás en registros de la política universitaria que no ves en lo cotidiano, son otras las presiones y los intereses. Y desde el ser mujer lo veo claramente. Un ejemplo: circulé por distintos tipos de reuniones. A medida que las mesas van siendo más chicas deja de haber mujeres. Tiene que ver con el techo de cristal que existe aun en una facultad como Sociales que se supone progresista, alternativa, innovadora. Incluso hay una lógica masculina del diálogo en esas mesas chiquititas; por ser candidata tengo posibilidades de ser escuchada pero una que no lidera un proyecto no sé si sobrevive un día.

¿Te definís feminista?

–Definitivamente. Me fui haciendo en la experiencia de gestión, en la militancia y con la vida misma. Me acuerdo de la primera vez que me tocó contener un tema de violencia. Primero pensé: “¡¿Ahora qué hago!?”. Luego me dije: “Estamos en un instituto de Ciencias Sociales, tenemos un área de género, otro de sexualidad, colegas con una potencia enorme”. Después me metí en la Red Interuniversitaria Contra la Violencia de Género, desde ahí hoy trabajamos para que se extienda el Protocolo (de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación sexual) en las universidades.

¿Y cómo va su implementación en Sociales?

–Una de nuestras metas es profundizar su aplicación. Estamos buscándole la vuelta, es todo muy nuevo. Nuestra facultad tiene 20 mil estudiantxs, desde que se difundió el Protocolo empezaron a llegar más y más casos. Hacemos hincapié en el hecho de ser mujeres porque creemos que esta presencia nos marca. Hoy las estudiantes nos determinan, traen una fuerza... Hay que empezar por casa, construir. También tenemos presentes casos como los de la UNSAM y la UNLP que empezaron por casa y luego se abrieron a los territorios de manera espontánea y urgente porque empezaron a recibir denuncias de afuera, de vecinos, de amigos...

Por tu experiencia en el análisis de los movimientos sociales, ¿cómo ves esta revolución feminista?

–Refleja a una sociedad que dijo basta. Y como muchas de esas mujeres son de Sociales, las plazas como las del Ni Una Menos entraron a nuestras aulas, y todo el tiempo traen la reflexión y la exigencia para que la facultad se ponga las pilas. Hoy, si hay algo que no se para es el movimiento feminista. Y el “Ni una menos, vivas nos queremos, desendeudadas nos queremos” muestra que no sólo nos pensamos porque nos matan sino como parte de un modelo. Sabemos que si esa estructura va peor las primeras en sufrir las consecuencias somos nosotras. El movimiento de mujeres articula las mayores diversidades. Yo participé de reuniones y uno de los debates era si llevar banderas o no. Sería interesante ver los impactos que tendría, si lo potencía o debilitaría. Por un lado, tendría la potencia de entrar a construir dentro de las lógicas de la política tradicional. Mientras, tiene la vez ventaja de poder transformar esas lógicas.

La gesta ahora entró a las aulas de las facultades pero circula desde hace años en la agenda de las investigaciones del Germani. ¿Qué panorama vislumbran?

–Tenemos un grupo de investigadores de muy buen nivel, gente creativa, transgresora y valiente, porque hay que poder discutir temas viejos pero nuevos para la academia, no te digo el aborto, te hablo de putas, por ejemplo. Lo interesante, además, es cómo trabajan con esas voces, desde esos cuerpos militantes: entran en un diálogo en el cual lo académico ayuda a entender y a tomar posición. Hay vínculos fuertes porque hay una convicción: hay coproducción del conocimiento. Ahora se ampliaron los temas, impacta que en el CONICET haya más mujeres investigando, en parte por el beneficio de las licencias por maternidad. Pero estamos preocupadísimas pensando cómo lo vamos a sostener. El instituto ha participado en los debates por la ley de identidad de género, del matrimonio igualitario, la ley migratoria. Y este es un gobierno que no cree en la ciencia, entonces tampoco va a recurrir a la universidad. Los espacios de diálogo se cierran.