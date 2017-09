Encuentro para poder trazar un mapa sonoro

La Argentina, ya se sabe, no se lleva demasiado bien con la memoria. Y en el campo de la música de tradición académica las cosas no son demasiado distintas. No hay canon ni siquiera para pelearse con él. Nada se sabe, o muy poco, acerca de cómo suena la historia. Por eso el Festival Bicentenario de Música Argentina, con que La Scala de San Telmo festeja sus 25 años, viene a llenar un vacío. Hoy a las 19, en el Salón Dorado de la Legislatura Porteña (Perú 130) y con entrada gratuita, será el primero de los conciertos que, repartidos a lo largo de tres meses, trazarán un mapa sonoro posible de esa música hasta ahora ausente.

“La idea está asociada con la propia historia de La Scala de San Telmo, que fundó y dirige Susana Santillán y que siempre dio particular importancia al repertorio nacional”, explica el pianista Tomás Ballicora, productor artístico del festival. “Y la alegría mayor es que los músicos y el público se entusiasmen con estas obras y con la posibilidad de descubrir un universo cultural riquísimo. Lo más importante, más allá de cualquier intención didáctica, es que se trata de muy buena música. El concierto inaugural tendrá como protagonistas a la notable soprano Daniela Tabernig junto con Sebastián Masci en violín y el propio Ballicora en piano, haciendo un programa que incluye composiciones de Arturo Berutti: canciones de principio del 1900 que nunca se editaron y quedaron en manuscrito, Felipe Boero, Arturo Luzzatti, Julián Aguirre, Alberto Williams y Héctor Panizza.

El martes 19, en la misma sala y también a las 19, Eco (Espacio Coral Cero), con dirección de Tomás Merello interpretarán obras de importantes compositores para coro de la actualidad como Eriks Esenvalds, junto con autores históricos como Athos Palma y arreglos de piezas del folklore con arreglos de Juan Quintero, entre otros. El festival continuará en octubre, con la actuación de Pablo Bercellini en cello y Antonio Formaro en piano interpretando composiciones de Juan José Castro, Ángel Lasala, Pablo Escande y Felix Mendelssohn. El 25 de ese mes, en la Iglesia Presbiteriana San Andrés (Av. Belgrano 579) la soprano Jaquelina Livieri, Ana Topalovic en cello y Ballicora en piano, a quienes se sumarán como invitados Sebastián Pardo en flauta travesera y Mauricio Orieta en clarinete, interpretarán a Alfredo Schiuma, Eduardo Grau, Eduardo García Mansilla, Carlos López Buchardo, Gilardo Gilardi, Andrés Gaos, Irma Urteaga, Constantino Gaito, Alberto Ginastera y Héctor Iglesias Villoud. El excelente Cuarteto Gianneo, que conforman Luis Roggero y Sebastián Masci en violines, Julio Domínguez en viola y Matías Villafañe en cello, tocará el 1 de noviembre en el Auditorio de la Biblioteca Nacional, intepretando el Cuarteto Op.18 Nº 6 de Ludwig Van Beethoven y el Cuarteto “Criollo”, Nº 2, de Luis Gianneo. El cierre del Festival Bicentenario será el 24 de ese mes en la Fundación Beethoven (Santa Fe 1452) con la presencia del violinista Esteban Rossi junto con Emiliano Turchetta en piano, haciendo sonatas de Alberto Williams y de Floro Ugarte y una selección de piezas para violín y piano de Eduardo García Mansilla.