“Ahora espero que cada vez que digan ‘fácil’ se acuerden de mi disco”, bromea Richard Coleman, quien tuvo a Juan Blas Caballero como productor de F-A-C-I-L. “Fue una gran conjunción de fuerzas. Lo conocí por un proyecto de una banda cuyos integrantes querían que colaborara en su grabación. Pegamos buena onda y le dije que si necesitaban algo más, me avisara. Sabiendo que trabajaba con artistas radiales y populares como Julieta Venegas, Abel Pintos y Axel, y que a mí lo under me sale naturalmente, se me ocurrió que podía ser mi productor. Le propuse riesgo y se armó un feeback interesante. Nos divertimos. Es un tipo muy musical que supo interpretar la idea”. Aparte de la participación del Trans Siberian Express (conformado por Gonzalo Córdoba en guitarra, Daniel Castro en bajo, Diego Cariola en batería y Bodie Datino en teclados), y del venezolano Héctor Castillo esta vez en la mezcla, lo nuevo del cantante y guitarrista incluye colaboraciones con Gillespi, Leandro Fresco, Roly Ureta (compañero en la segunda formación de Fricción) y Andrés Calamaro en el tema “Días futuros”. “Juan Blas me dijo que una parte de la letra podía cantarla él. Entonces lo llamé, le encantó y lo grabó en Madrid. Desde el ‘85 que no hacíamos nada, cuando me invitó a grabar en su disco Vida cruel. Fue muy lindo pegar una vuelta, una punta de años. Me gusta romper las grietas. El es el mega rockstar argentino y yo soy su antítesis.”