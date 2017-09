El compromiso de Boca por Copa Argentina ante Guillermo Brown en Mendoza dejó entre algodones a Pablo Pérez y a Darío Benedetto, por lo que no está confirmado que lleguen en condiciones al partido del domingo ante Godoy Cruz, en La Bombonera. El goleador presenta un golpe en la rodilla izquierda, pero todo indica que no será impedimento para que integre el equipo titular, aunque el DT Guillermo Barros Schelotto es de la idea de no arriesgar a los futbolistas si no están al cien por ciento. De no surgir imprevistos, los elegidos serían Rossi; Jara, Goltz, Magallán, Fabra; Pérez, Barrios, Gago; Pavón, Benedetto y Cardona.

Los jugadores de Boca que viajaron a Mendoza, regresaron en vuelo charter apenas finalizado el partido, y ayer todo el plantel entrenó en el complejo Pedro Pompilio. El trabajo consistió en movimientos regenerativos para los que fueron titulares, mientras que los demás desarrollaron trabajos de coordinación y definición.

En el complemento del partido del miércoles ante el conjunto de Puerto Madryn, una molestia de Benedetto asustó al cuerpo técnico xeneize, que lo reemplazó por Walter Bou ya muy cerca del final. No obstante, a dos días de la 3ª fecha de la Superliga, el tiempo parece suficiente para la recuperación del artillero que acumula 29 goles en 34 partidos jugados con la casaca xeneize. Asimismo, Pérez –otro averiado– llegaría bien para enfrentar al equipo mendocino dirigido por Mauricio Larriera, que viene de obtener su primer triunfo ante Talleres.

Por último, Cristian Espinoza, que se desgarró el isquiotibial izquierdo en el amistoso ante River, recién estaría a disposición para el partido con Vélez, programado para el 23 de septiembre.