Procesamiento confirmado

La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner como supuesta jefa de una “asociación ilícita”. La Sala I del tribunal de apelaciones confirmó también el procesamiento sobre el empresario Lázaro Báez y sobre el ex ministro de Obras Públicas, Julio De Vido, y el ex secretario de Obras Públicas, José López, entre otros, como supuestos integrantes de quienes direccionaron desde el Estado las concesiones de obra pública en favor de empresas del empresario detenido, a quienes les confirmó también el embargo por diez millones de pesos tras un fallo de diciembre del juez Julián Ercolini.