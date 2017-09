“Me piden que ajuste”

“Desde el gobierno nacional me pidieron por escrito que ajuste el pago de los jubilados del 82 al 75 por ciento. No lo voy a hacer. Voy a seguir pagando el 82 por ciento y cuando las cajas tengan déficit lo pagará el Estado”, declaró ayer el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, durante un acto en reconocimiento a docentes pampeanos jubilados. Según informó, recibió anteayer una comunicación del director Ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, en el que se les anticipó que no se les va a pagar la deuda por la caja docente, por la caja civil y por la caja policial “hasta tanto no armonicemos por ley a quienes se jubilen, que sus haberes sean más bajos de los que actualmente cobran y que el ajuste sea por polinómica y no en base a los salarios vigentes”.