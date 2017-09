Mensajes cruzados de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo ayer una conversación telefónica con la primera ministra británica, Theresa May, a la que transmitió su “solidaridad” tras el ataque en el Metro de Londres. “El presidente Donald Trump habló con la primera ministra Theresa May para trasladarle su solidaridad y sus oraciones por todos aquellos que resultaron heridos en el ataque terrorista de hoy en Londres”, señaló la Casa Blanca en un comunicado. En su conversación con May, el mandatario estadounidense abogó por continuar colaborando “estrechamente” para así parar los ataques “que tienen como objetivo a civiles inocentes” en todo el mundo y combatir el extremismo. Este mensaje contrasta con los realizados por el propio Trump a primera hora de la mañana, cuando utilizó la red social Twitter para expresar su opinión sobre el atentado, que atribuyó a un “terrorista fracasado” y sobre el que insinuó que se podía haber prevenido. “Otro ataque en Londres a cargo de un terrorista fracasado. Estas son personas enfermas y dementes que estaban a la vista de Scotland Yard. ¡Debemos ser proactivos!”, comentó el presidente. Asimismo, el presidente utilizó el ataque para volver a defender su veto migratorio, destinado a restringir la entrada a EE.UU. de todos los refugiados y de los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana, sobre el que aseguró que debería ser “mucho más amplio, duro y específico”.