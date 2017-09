INEVITABLES

TEATRO

El astrólogo

El personaje de Arlt que bautiza esta obra ha vuelto y quizá nunca se fue porque viene del fondo de los tiempos. Ya no se rodea de rufianes melancólicos, abogados e inventores en Temperley, sino de marchands, curadores y críticos. Gracias a la astucia y la adivinación, se ha convertido esta vez en un poderoso protagonista del mundo del arte. Desde su propio museo prepara un golpe maestro: dará a conocer al mundo la obra que, dice, cambiará la realidad y los modos de percibirla. Gabo Ferro es “El astrólogo” y pone todo su talento al servicio de una ópera de cámara compuesta por Abel Gilbert, con la colaboración de Mauro Zannoli, y que contará con la participación del Nonsense Ensamble Vocal de Solistas y la dirección de Walter Jakob.

Viernes a domingo a las 19, en el Teatro de la Rivera, Avenida Pedro de Mendoza 1821. Entrada: $100.

Emergencia en cámara lenta

Como acompañante constante y silencioso de su fotografía, Diana Arbus llevó durante muchos años libretas y cuadernos de anotaciones. Esas páginas dan cuenta de las relaciones que unían a Arbus con espacios y personas que fotografiaba. Fueron también el espacio para anotar recuerdos, pensamientos sobre su trabajo, imágenes y sueños o simplemente ideas bajo la forma fragmentaria de una nota o una observación. Sobre la base de estas notas, Mercedes Halfon realizará un recorrido sonoro y performático por la exposición “En el principio”, poniendo en diálogo la escritura de Diane Arbus con sus imágenes. El dispositivo propone una deambulación privada, un tránsito personal por el espacio acompañado por la palabra de la artista. El diseño sonoro es de Diego Vainer y las voces de Carla Crespo. Hasta el 4 de octubre.

Miércoles a las 19, en el Malba, Av Figueroa Alcorta 3415. Actividad incluida con la entrada al museo.

MÚSICA

Hearts That Strain

El joven maravilla del rock inglés parece asomar a la adultez acomodándose en Nashville para su cuarto disco, hasta que se recuerda que apenas acusa 23 años y a pesar de todo ya parece estar de vuelta. Después de su coqueteo con sonidos más contemporaneos (y también, hay que decirlo, mas impersonales) en On my one (2016), el álbum con el que rompió tres años de silencio discográfico, apenas un año mas tarde se puso en manos de prácticamente el mismo equipo que estuvo detrás del último álbum solista de Dan Auerbach, Waiting on a song. De hecho, el Black Keys acompaña en algunos de los mejores temas del álbum, entre ellos “In the event of my demise”, que hace honor al estilo vintage buscado, pero con sorprendente aliento propio. Bugg disfruta también de la compañía de Noah Cyrus, la hermana menor de Miley, con la que hace un encantador dúo en “Waiting”, otro de los picos altos de un disco que vuelve a poner a su autor en la ruta, atento a lo que próximo que pueda encontrar detrás del horizonte.

Abrecaminos

Oriundo de Paternal, Pájaro Diablo es un cuarteto construido alrededor de la voz y las canciones de su baterista, Ernesto Herrera. Fue quien reunió, uno a uno, a los músicos del grupo, de gran despliegue en el circuito emergente. Además de las guitarras de Tomás Russo y Francisco Tasso (que también se hace cargo del teclado), el último en sumarse luego de la grabación del debut fue el bajista Leandro Gillig. Editado el año pasado en digital y recién ahora en físico, Abrecaminos hace honor al rock más clásico local, con un sonido por momentos claramente setentista y también con aliento funk y grunge. Son diez temas contundentes, carta de presentación de un grupo que se abre paso.

ONLINE

BoJack Horseman

El caballo antropomorfo más querido (y más depresivo) del mundo de la animación está de regreso con su cuarta temporada. La producción de Netflix continúa ahondando en la historia de BoJack, otrora estrella de la sitcom Horsin’ Around que parece siempre a punto de lograr el ansiado comeback en el cine o la televisión, al tiempo que escribe sus memorias sobre el mundillo del espectáculo. Parodia de la industria audiovisual más poderosa del mundo, la serie creada por Raphael Bob-Waksbergy Lisa Hanawalt –a diferencia de otros programas de animación para adultos– debe ser vista en orden cronológico: la psicología de los animales es aquí tan compleja como las de los humanos, con los cuales conviven de igual a igual. A lo largo de los doce nuevos episodios, el perro Mr. Peanutbutter se mete de lleno en la política –punto de partida para una importante subtrama–, la humana Diane intenta quedar embarazada y la historia es sorpresivamente atravesada por un extenso flashback al año 1963.

La mujer de los perros

La plataforma Mubi continúa presentando algunos de los más reconocidos largometrajes de la productora argentina El Pampero, entre ellos el segundo largometraje de Laura Citarella, codirigido por Verónica Llinás y estrenado en el Bafici hace dos años. La actriz interpreta a una mujer que vive en una zona agreste, rodeada de una manada de perros a los cuales ha curado y protegido. Casi sin diálogos y con escasa información sobre el pasado del personaje, la dupla de realizadoras presenta una historia potente y llena de derivaciones sin caer nunca en el pintoresquismo, el patetismo o el cinismo de la falsa observación objetiva sobre ciertas condiciones sociales. Llinás se llevó el Premio a la Mejor Actriz en el festival porteño.

CINE

Temporada de caza

Es típico en esta época del año y ocurre en casi todas las temporadas: sin solución de continuidad, siguen sumándose a la cartelera cinematográfica muchos títulos nacionales, varios de ellos de gran interés. Es el caso de la ópera prima de Natalia Garagiola, film que por estos días competirá en el Festival de San Sebastián y narra el reencuentro entre un hijo adolescente con serios problemas de conducta y su padre biológico, a quien no ve desde hace un buen tiempo. Rodada en la Patagonia con un reparto encabezado por Germán Palacios y Lautaro Bettoni, la temporada de caza de ciervos hace las veces de trasfondo y alegoría de la turbulenta relación entre un padre que ha formado una nueva familia y un hijo cuya madre ha muerto recientemente. Si bien en los papeles la historia puede resultar poco original, resultan notables el pulso firme y la efectividad con las cuales Garagiola narra esta historia de duelos y sanaciones, enfrentamientos y reconciliaciones, grandes dolores y pequeñas alegrías.

David Gilmour: Live at Pompeii

Los fans de Pink Floyd están de parabienes: el martes a las 20 horas la cadena de cines Showcase exhibirá por última vez, en todos sus complejos, este espectacular show grabado en el mismísimo anfiteatro romano de Pompeya hace poco más de un año. Más que un recital, se trató de un espectáculo audiovisual elefantiásico que incluyó los más sofisticados efectos láser, pirotecnia y una pantalla circular gigante. La playlist incluye éxitos de su carrera solista y de Pink Floyd como “One of These Days” y “The Great Gig in the Sky”. La gran batalla del rock progresivo en el siglo XXI parece definirse por penales entre los ex socios Gilmour y Roger Waters: ¿quién tiene los efectos visuales y sonoros más grandes?

TV

Premios Emmy

Con la conducción del presentador y comediante Stephen Colbert –y luego del interminable cotillón dicharachero de la alfombra roja– tendrá lugar hoy a la noche, en el Teatro Microsoft de Los Ángeles, la ceremonia de los 69° Premios Emmy, entregados por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión estadounidense. Puntapié inicial de la temporada de premios más fuertes de la industria audiovisual, este año las diferentes ternas están habitadas por una gran variedad de favoritas. En la sección de serie dramática conviven cinco posibles ganadoras de un total de siete (Better Call Saul, The Handmaid’s Tale, House of Cards, Stranger Things, y Westworld), mientras que el premio a Mejor Miniserie también está reñido con el quinteto integrado por Big Little Lies, Fargo, Feud, Genius y The Night Of. Algo similar ocurre con los nominados a Mejor Actor y Actriz, promesa de flashes y sentidos discursos en el proscenio. Una noche ideal para hacer apuestas e hinchar desde el sillón por la serie predilecta.

Hoy a las 20, por TNT.

El maestro

Nueva apuesta de la comunión entre Pol-Ka, El Trece y TNT, llegó a las pantallas de aire y cable esta miniserie en doce episodios protagonizada por Julio Chávez, que interpreta a un maestro de danza clásica retirado de las candilejas. Cuando su hijo regresa de Europa y es detenido por la policía en el mismo aeropuerto, el viejo profesor deberá hacerse cargo de su nieto, punto de partida para una trama que promete cruzar el drama personal con el relato de superación personal a partir de las segundas oportunidades que, dicen, siempre da la vida. Forman también parte del reparto Carla Quevedo, Inés Estévez, Juan Leyrado, Luz Cipriota y Eugenia Guerty.

Miércoles a las 22.45, por El Trece, y jueves a las 22, por TNT.