Los Pumas siguen de capa caída en esta edición del Rugby Championship y volvieron a sumar una nueva derrota, esta vez ante Australia, en Canberra. El equipo de Daniel Hourcade fue superado por 45 a 20, en la cuarta fecha del torneo anual que reúne a la Argentina, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, a partidos de ida y vuelta.

El encuentro había tenido un inicio parejo en el GIO Stadium de la capital australiana, con los Pumas imponiéndose por 13 a 10 al llegar al término del primer tiempo. En la segunda mitad, los subcampeones del mundo sacaron a relucir todo su potencial y se llevaron por delante al combinado argentino, que ha perdido sus cuatro partidos en esta edición del torneo.

Martín Landajo y Matías Moroni aportaron tries para los Pumas. Dos penales y dos conversiones del pateador Nicolás Sánchez completaron los puntos del seleccionado, que apenas pudo contrarrestar el poder ofensivo de los Wallabies. Los locales lograron marcar seis tries, con sus respectivas conversiones, y un penal. Por haber sumado más de cinco tries, consiguieron un punto bonus para la tabla de posiciones.

Mientras tanto, en el otro partido de la jornada, los All Blacks aplastaron a Sudáfrica por 57 a 0 en Auckland y quedaron a un paso de quedarse con el título. Ahora, los neocelandeses suman 18 puntos contra 11 de los Springboks, mientras que Australia llegó a 7 y los Pumas siguen en cero.

El equipo nacional cayó en esta edición ante Sudáfrica en su visita a Port Elizabeth por 37 a 15, y volvió a perder en Salta con los Springboks, en esa ocasión por 41 a 23. La gira por Oceanía trajo, además de la derrota de hoy, la de la semana pasada ante los All Blacks, que ganaron 39 a 22.

Dentro de dos semanas, los Pumas recibirán a los All Blacks en la cancha de Vélez. El historial es ampliamente favorable a los tricampeones del mundo, que ganaron todos los enfrentamientos, salvo el test match de 1985 en la cancha de Ferro, que terminó igualado en 21. El 7 de octubre, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, se cerrará el torneo con la visita de Australia. En ese estadio, ante los Wallabies, los Pumas lograron en 2014 su primera victoria en el Rugby Championship.