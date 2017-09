Nueva Lisbeth Salander

La actriz británica Claire Foy interpretará a Lisbeth Salander en The Girl In The Spider’s Web, la nueva película de la saga de novelas criminales Millennium, que dirigirá el uruguayo Federico Álvarez. “No podría estar más emocionado por tener a Claire tomando las riendas de la icónica Lisbeth Salander”, señaló Álvarez. Y añadió que la actriz tiene un talento “increíble y excepcional” que “inyectará” una nueva y emocionante vida al rol de Salander. Foy, que alcanzó la popularidad gracias a su papel como la reina Isabel II de Inglaterra en la serie The Crown, se encargará del carismático personaje que en anteriores filmes interpretaron Noomi Rapace y Rooney Mara.