Emergencia pyme en Ituzaingó

El municipio de Ituzaingó declaró en estado de emergencia económica a los comercios y pymes del distrito “debido a la profunda crisis que está viviendo el sector a causa de las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno Nacional”, según informó el intendente Alberto Descalzo. El decreto de emergencia, presentado por el jefe comunal junto al presidente de la Unión Comercial, Industrial y Afines de Ituzaingó, Jorge Varni, señala que las políticas orientadas desde el Gobierno Nacional “han deteriorado los indicadores más representativos de la evolución económica y social de manera sistemática y permanente”. La declaración de emergencia económica busca aliviar a comercios y empresas de la carga impositiva municipal, a través de una importante baja en las tasas de Seguridad e Higiene y de Publicidad y Propaganda, además de un descuento en el impuesto por habilitación, como un modo de fomentar la instalación de nuevos comercios en la zona.

El intendente Descalzo pidió que “esto que hacemos nosotros lo haga también la Nación, para que haya trabajo hay que proteger a la pequeña y mediana empresa, y para eso hay que poner dinero en esos lugares, y no subsidiar a las grandes empresas que no lo necesitan”. “Lo que debe cambiar es la orientación política y económica del gobierno, hay que proteger la mano de obra nacional, el trabajo argentino, que no se abran las importaciones indiscriminadamente”, concluyó el jefe comunal.