El expediente 802/08 investiga a José Luis Ramonda (uno de los miembros de la polémica Brigada Judiciales que persiguió a la banda de Los Monos). Siete años después de iniciada el 28/07/15 se agregó el informe pericial de la contadora Elida Pujato. El Fiscal 8 atento al informe pericial solicitó se cite a prestar declaración indagatoria al policía.

Para el 12/12/2016 y estando el expediente en la Fiscalía de Cámaras, surge que no se lo ha citado audiencia imputativa. También se dispuso realizar una pericial contable sobre la cónyuge de Ramonda, Norma Beatriz Mehanday, que a la fecha no se pudo efectivizar debido a que la misma no pudo ser ubicada. Interviene la defensora general Nº 10 Claudia Beneite. Ramonda no fue indagado, si le tomaron declaración informativa y luego dos ampliaciones de esa informativa.