“Hay momentos, sobre todo ahora en esta elección parlamentaria y con todo lo que estamos viviendo, en que hay que deponer diferencias, porque si hasta ahora tuvimos una primera fase del ajuste después de octubre se viene el gran ajuste”, señaló ayer la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al dar el puntapié inicial a la campaña electoral para las legislativas del mes que viene. Militantes y vecinos de Florencio Varela se agolparon en un terreno lindero a Berazategui para dar su apoyo a la candidatura a senadora de CFK y a Jorge Taiana, porque como dijo ella: “Lo que está en juego es si Jorge es senador o la candidata de Cambiemos Gladys González”, no sin antes criticar a los candidatos Florencio Randazzo y Sergio Massa por no aceptar “construir una oposición seria”.

“Por ahí deberíamos aprender un poco más de Jorge (Taiana). Desde joven sus compañeros le decían ‘el canciller’ por ser peronista dialoguista que siempre está buscando conciliar”, destacó la líder kirchnerista, levantando la figura de quien la acompaña al frente de la lista de Unidad Ciudadana, y poniendo el foco en la importancia de los segundos candidatos, por donde pasará la victoria o no en las urnas. “Alguna vez nos peleamos un poquito, pero es para que vean que ni yo soy rencorosa ni él antepone sus intereses individuales o sectoriales a los del conjunto”, afirmó, apuntando a la decisión de Taiana, que hasta hace poco formaba parte del Movimiento Evita, y decidió sumarse a Unidad Ciudadana por fuera de su organización. La ex presidenta aprovechó para marcar diferencias contra los candidatos Randazzo y Massa: “Muchos recitan primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, nosotros no lo recitamos, lo llevamos a la práctica, lo militamos, lo comprendemos porque son convicciones profundas”.

La gente se fue acercando desde temprano desde los municipios cercanos a la sede del acto. Al igual que en la campaña de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, fueron pocas las banderas partidarias o de agrupaciones. En el predio, del tamaño de una cancha de fútbol, fueron dispuestas rodeando el césped gradas al frente y a los costados del escenario, donde las banderas argentinas y algunos carteles de los intendentes de la zona le dieron marco al acto. Entre mate y bizcochos, las familias y los grupos barriales esperaron el comienzo del acto, regados sobre el pasto. “Yegua, Puta, Montonera”, fue la leyenda en remeras más vista ayer a la tarde, con mujeres como portadoras homenajeando a CFK, que la semana pasada recordó algunos de los insultos que había recibido durante su gestión en la Presidencia. El más osado, un militante con el torso desnudo, llevaba tatuado a Néstor Kirchner en la parte posterior del hombro izquierdo y en el otro a CFK.

“Esto no es soberbia ni arrogancia, es el resultado de la votación de la gente. Posicionó a uno y a otros, saldando discusiones estériles y nos dio la razón en algo, que lo más importante en este momento es construir lo que la sociedad está demandando: una oposición seria, firme y concreta frente a un modelo que, desde Arsenal hasta aquí, se ha agravado”, apuntó CFK, volviendo a apuntar contra sus ex ministros, hoy candidatos, que no aceptaron un acercamiento para fortalecer al espacio opositor en la provincia de Buenos Aires.

Junto a los candidatos que la acompañan en la lista de diputados, como el ex gobernador Daniel Scioli, la dirigente de los trabajadores judiciales Vanesa Siley, el ex presidente del Conicet Roberto Salvarezza y el nieto recuperado Horacio Pietragalla, entre otros, la ex presidenta hizo un análisis de la marcha del país a partir de la llegada del macrismo al gobierno nacional y de los retrocesos que sufre la población. “Cada vez que se precariza el trabajo después se comienzan a precarizar los derechos y las garantías ciudadanas”, enfatizó, tras resaltar que “después de las elecciones de octubre se viene el gran ajuste”. La candidata a senadora recordó que “todos los aumentos de luz, gas y agua fueron pospuestos para después de octubre. En Argentina siempre se compró en cuotas, pero heladeras, televisores, un auto, una casa. Tener que pagar en cuotas el gas, la luz o la compra del supermercado no es bueno”, dijo, desvistiendo la forma en la que el gobierno macrista disfraza el impacto real de las tarifas en el bolsillo de la población. Pero también denunció el “crecimiento exponencial de una deuda externa que desde el 10 de diciembre a esta fecha ha crecido a una razón de 164 millones de dólares por día”, uno de los pilares sobre los que el presidente Macri intenta apoyar la recuperación de la economía.

Un nutrido grupo de intendentes acompañó el relanzamiento de la campaña con su presencia en el predio varelense. Verónica Magario, de La Matanza; Ariel Sujarchuk, de Escobar; Walter Festa, de Moreno; Gustavo Menéndez, de Merlo; Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; y Fernando Gray, de Esteban Echeverría; legisladores como Carlos Castagnetto, y muchos otros. “Hoy tenemos que volver a preguntar dónde está un ciudadano que no aparece. Cuando fui presidenta, cuando hubo un hecho conmocionante, les he hablado a los ciudadanos porque un presidente es la voz que todos los ciudadanos esperamos, más allá de si uno lo votó o no. Esperamos la voz del Presidente por un hecho que conmueve a la sociedad, eso también es ser republicano y democrático”, dijo Cristina Fernández de Kirchner pidiendo alguna respuesta de parte de Macri por la desaparición de Santiago Maldonado.

CFK indicó que en Unidad Ciudadana estaban “dispuestos a un diálogo público y nacional para discutir los grandes problemas de los argentinos. En público y sin preconceptos, porque no se puede seguir estigmatizando al que piensa diferente y considerar enemigo al que cree que los trabajadores tienen que tener sus derechos”. Al finalizar el acto, con un cielo limpio de nubes pero con el humo de los puestos de venta de choripanes arreciando, CFK sintetizó su mensaje. “No quiero precarización de las libertades. Ni del trabajo. No quiero trabajo precarizado ni democracia precarizada”, dijo antes de despedirse y que empezara a sonar no el Indio Solari esta vez, sino la canción de Las Pelotas que dice “será por ti, será por mí, será por todo lo que fuimos”.