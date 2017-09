López espera sentado

Dos de los 16 procesados en el expediente que investiga la gestión de Eduardo López como presidente de Newell's fueron sobreseídos, y una vez que estas resoluciones queden firmes se dará fecha al inicio del juicio. En la causa queda también por resolver el pedido de probation que interpuso el ex prestamista del club, Luis Andreuchi. López, junto a ex compañeros de Comisión Directiva, fue procesado por "administración fraudulenta" en junio del año pasado y el juicio ya debería tener fecha, pero la misma se posterga con medidas dilatorias de los procesados que no encuentran rápida respuesta de la Justicia para mitigarlas.

López está procesado y deberá afrontar un juicio para explicar lo que hizo en Newell's junto a sus ex compañeros de Comisión Directiva. Pero antes de echar luz sobre lo que sucedido en el parque Independencia con López de presidente todavía hay instancias judiciales que deben aclararse. Esa es la situación del ex directivo Ramiro Cattáneo y el ex miembro de la Comisión Fiscalizadora Eduardo Fenouil. Ambos fueron procesados por la jueza Delia Paleari, en junio de 2016, pero la Cámara resolvió días atrás sus respectivos sobreseimientos. Los mismos no están firmes y la discusión debe ser zanjada por la Corte.