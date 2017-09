Desde Santa Fe

La decisión de Mauricio Macri de excluir del presupuesto nacional 2018 la partida para saldar parte de la deuda con Santa Fe que ya supera los 50.000 millones de pesos sorprendió ayer al gobierno de Miguel Lifschitz. "Es un hecho grave", reaccionó el gobernador, que en julio había propuesto un plan de pago que arrancaba el año que viene con 7.500 millones de pesos, en doce cuotas. Lifschitz acusó por el operativo al "vocero de Macri" en Santa Fe, José Corral, a quien llamó "furgón de cola del PRO" y le preguntó qué van a hacer con este asunto sus amigos , Albor Cantard y los candidatos de Cambiemos, si son electos en el Congreso: "¿Van a mirar para otro lado?". Mientras que el ministro de Economía Gonzalo Saglione dijo que si Macri no destina ni un peso para cumplir la sentencia de la Corte Suprema de la Nación que lo obliga a saldar la deuda con la provincia, "los tres senadores nacionales y los 19 diputados nacionales por Santa Fe, ninguno de ellos, debería votar el presupuesto 2018".

Primero Lifschitz y después Saglione confirmaron por emisoras locales que el proyecto de presupuesto que Macri mandó al Congreso no incluye ninguna partida para cancelar la deuda con Santa Fe por coparticipación. "Uno no quiere vivir en un país donde las normas" y las sentencias de la Corte "no se cumplen y más cuando es el propio Estado el que no las cumple", le tiró el ministro de Economía. La propuesta del gobernador era cobrar un tercio en efectivo, en 24 cuotas (7.500 millones en 2018 y otro tanto en 2019) y el resto en títulos públicos a 40 años.

La catarsis política de ayer dejó a la vista la escalada entre el gobernador y Macri y el "vocero" de éste en la provincia, como llamó a Corral, quien ya invitó para mañana, miércoles, al ministro del Interior Rogelio Frigerio a un acto oficial en Santa Fe, al que habrá que ver si incluye a Lifschitz en la lista de invitados.

Ante la decisión de Macri de incumplir el sentencia de la Corte, un colega de LT9 le preguntó a Saglione: "¿Qué va a hacer la provincia? ¿Seguirá esperando o volverá a reclamar ante la Corte? El ministro reivindicó el "diálogo", pero -planteó‑ que para "acordar" hace falta "predisposición de ambas partes". Y en estos 21 meses, desde que salió el fallo de la Corte en noviembre de 2016, "nunca tuvimos una propuesta de la Nación". "En julio, elevamos una propuesta que acompañó todo el arco político de la provincia, que solicitaba el pago de 7.500 millones en 2018, el 0,28 por ciento del presupuesto. Esto significa que por cada millón de pesos que la Nación asigna a gastos corrientes, sólo destinaría 2.800 pesos a Santa Fe" y eso "no genera ningún desequilibrio de las cuentas nacionales", contestó.

La respuesta parecía incompleta, pero Saglione sorprendió: "Santa Fe tiene tres senadores nacionales y 19 diputados nacionales que uno quiere que defiendan los intereses de la provincia. Si el presupuesto 2018 no incorpora las partidas para empezar a cancelar esta deuda ninguno de ellos debería votar este proyecto".

Lifschitz descargó su enojo con Corral, a quien acusó de haberse transformado en "vocero de Macri" en Santa Fe y no defender los intereses de la provincia. "Me hace mucha gracia escuchar ahora a Corral porque hace un año y medio atrás era un gran defensor del Frente Progresista cuando nos necesitaba para retener la intendencia de Santa Fe" "En ese momento defendía al Frente", pero ahora veo cómo rápidamente ha cambiado para convertirse en furgón de cola del PRO. No queremos que al gobierno nacional le vaya mal y colaboramos desde Santa Fe para que la provincia avance y haya obras, que no se caigan las empresas", dijo el gobernador. Y le preguntó: "¿Quisiera saber que va a hacer Cantard y los candidatos de Cambiemos (sin son electos) con el presupuesto nacional que excluye el pago de la deuda de Santa Fe? ¿Lo van a votar o van mirar para otro lado?"

"Esto es grave", dijo Lifschitz por Radio Dos. "Todos teníamos la expectativa de que iba a estar en este presupuesto un aporte (para comenzar a saldar la deuda) y nos hemos sorprendido al ver que no ha ocurrido, con lo cual nos deja solo el camino de volver a la Justicia para reclamar lo que la Corte definió con claridad". Además, "vemos en el proyecto que tampoco hay grandes obras para Santa Fe" y si se las incluyó tienen "partidas insignificantes".