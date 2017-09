Acuerdo por déficit previsional

La Casa Rosada alcanzó un acuerdo con las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales para sostener el financiamiento destinado a cubrir el déficit. Las provincias presentes en las deliberaciones con el Ministerio de Interior fueron Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Santa Fe, Neuquén y Chubut. Quienes no participaron del convite con el ministro Rogelio Frigerio, que será retomado el 4 de octubre, fueron Tierra del Fuego y Santa Cruz. La cartera conducida por Frigerio indicó que “se busca ecualizar el déficit previsional existente en aquellos sistemas no transferidos al gobierno nacional y será éste quien, mientras tanto, siga cubriendo dichas inequidades”.