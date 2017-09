El encuentro se realizará entre las 12 y las 15 en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que se propuso como mediadora de este largo conflicto, que ya entró en su cuarta semana. “Vamos a pedir información porque necesitamos que nos digan qué implica la reforma”, explicó a Página/12 Mateo Turne, vocero del colegio E.M.E.M Nº1 Julio Cortázar, y puntualizó: “Reclamaremos que se abra una mesa de diálogo para que se discuta qué modelo educativo queremos”.

La convocatoria oficial contempla que participarán del encuentro autoridades de la cartera educativa, de las escuelas y un representante por cada uno de los centros de estudiantes de los 140 colegios elegidos para implementar la reforma, lo cual excluye al Colegio Nacional de Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, que dependen de la UBA, tomados en solidaridad con el resto.

Mientras tanto, cada uno de los actores del conflicto ratificaron sus posiciones a favor y en contra de la reforma prevista para el próximo año, a pesar de que el titular de la Defensoría, Alejandro Amor, pidió "trabajar en propuestas con voluntad constructiva". Mientras Agustín, integrante del Centro de Estudiantes del Mariano Acosta, sostuvo ante la agencia oficial Télam que mantenía la esperanza de que la reforma finalmente no se aplique y advertía que “nuestra postura es inamovible y esperamos que mañana se abra una instancia de diálogo”, al tiempo que adelantaba que en caso de que no se llegara a un acuerdo los estudiantes recurirrían a la Justicia, Acuña, a pesar de la convocatoria, sostenía que “vamos a continuar con la reforma porque la escuela de hoy no les da (a los alumnos) herramientas para el día de mañana".

La funcionaria, además, criticó la solidaridad de diferentes agrupaciones políticas con los estudiantes, que están haciendo "una política berreta de cara a las elecciones de octubre", y denunció al Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y al Frente para la Victoria (FPV) por llevar “comida, parlantes y grupos de música" a los alumnos que permanecen en las escuelas.

En la víspera de la reunión, Turne advirtió que la ministra porteña "está queriendo criminalizar la política", y recordó que a las tomas "se acercan vecinos, docentes y padres a discutir, que no pertenecen a ningún espacio político".

La Unión de Trabajadores de la Educación, por su parte, realizó una radio abierta en la puerta de la Legislatura porteña para acompañar la reunión de la Comisión de Educación y reclamar que "no se haga ninguna reforma de la escuela secundaria a espaldas de la comunidad educativa”.

En la misma línea, el Cuerpo de Delegados de las Asociaciones Cooperadoras Escolares de CABA se solidarizó con los estudiantes y alertó que Educación quiere hacer cambios a través de “imposiciones”. “Algunos adultos se sienten más cómodos discutiendo las ‘tomas’, y no lo que las originaron: la falta de información, de diálogo, de discusión, de consenso. Eso que falta es lo que otros adultos queremos que abunde”, resaltaron.