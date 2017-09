Delpo sin Copa Laver

Juan Martín Del Potro no participará en la Copa Laver que se disputará el próximo fin de semana en Praga. “Con mucha tristeza tengo que comunicar que no podré competir ya que no estoy completamente sano después de mi semifinal en el US Open”, explicó el tandilense, que estaba convocado para jugar para el “Resto del mundo”, junto a Nick Kyrgios, Denis Shapovalov, Jack Sock, Sam Querrey y John Isner, capitaneados por John McEnroe. El conjunto europeo tendrá en sus filas a Roger Federer, Rafael Nadal, Alexander Zverev, Marin Cilic, Dominic Thiem y Tomas Berdych, dirigidos por Bjorn Borg.