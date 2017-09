Pruebas contra Fabbro

El futbolista Jonathan Fabbro comenzó a abusar de su ahijada, de once años, “hace tres o cuatro años, aseguró el abogado querellante Gastón Marano, que representa a la familia de la víctima. La precisión sobrevino luego de que la niña brindara testimonio ante un equipo del Cuerpo Médico Forense. Para el abogado, “la cámara Gesell, en los delitos de abuso a menores, es la madre de todas las pruebas ya que ratifica la denuncia que llevaron a cabo los adultos”, sostuvo y agregó que “el resultado indicó la certeza científica del relato. No es una novedad para nosotros porque nunca dudamos de lo que ella nos había contado”. La denuncia por abuso sexual se efectuó en abril de este año, cuando un hermano de la víctima descubrió los chats que ella mantenía con Fabbro. Tiempo después, el juez Santiago Quian Zavalía imputó al ex jugador de Boca Juniors y River Plate –actualmente en los Lobos de México– por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo”, aunque aún no lo citó para declaración indagatoria. Marano apuntó contra la demora judicial: “la expectativa que nosotros tenemos como querella es que se apuren los plazos procesales, en el sentido de que el juez adopte un temperamento respecto a la situación procesal de este hombre, lo ajuste a proceso y eventualmente se proceda al juicio en el cual se diriman todas las cuestiones atinentes al delito que se le enrostra”.