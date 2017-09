"Nuestro pueblo no puede vivir con la promesa de que el futuro va a llegar.Nosotros no prometíamos futuro sino construir presente. Si no tenés laburo, si tu pibe no consigue laburo ¿de qué futuro nos están hablando? señaló la candidata a senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. Luego de la presentación del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la ex Presidenta insittió con el eje de la nueva etapa de campaña rumbo a octubre: "Quiero que quienes gobiernen este país no me hablen del futuro sino que se ocupen del presente".

Desplazándose en el centro de un escenario rodeada de jubilados y jubiladas en su día, acompañados por jóvenes, CFK remarcó que "Necesitamos tener trabajo, tener recursos. Hoy son los intendentes los que acá en el conurbano están bancando a la gente todos los días, en los centros de jubilados, con las ayudas alimentaria".

"Me disculpan una disgresión", señaló y detalló: "Vi una fotografía el otro día en el diario que mostraba como se paraban todos al lado de Juan, un parrillero de Escobar, como un ejemplo, que puso una parrilla en la puerta de su casa porque se quedó sin trabajo, en lugar de sacarse una foto, a ese hombre le tenían que ofrecer un trabajo". "No hay que sacarse fotos con los pobres sino cuando les dimos el lugar que tienen que tener, el del trabajo, el de la dignidad", destacó.

En la misma línea criticó que se exhiba como un logro la apertura de un comedor o de un merendero cuando el logro es que los padres tengan trabajo y todos puedan comer en sus casas.

La ex Presidenta señaló que podría hablar de los medicamentos del PAMI que se encarecieron o faltan, de las jubilaciones que pierden poder adquisitivo pero advirtió que quería hace hincapié en el peso de la deuda, en el peligro de la magnitud de deuda que está contrayendo el Gobierno. "Primero manotearon la guita de los jubilados y después vino la explosión de la economía", dijo y advirtió "Yo no quiero que mis nietos y los de ustedes se tengan que ir del país como en el 2001 porque la Argentina era inviable".

--Quién podrá detener esto-- preguntó retóricamente y a coro le respondieron:

--Vos.

--Yo sola no. Son todos ustedes. Por eso en este día del jubilado y de las jubiladas además de cantar cumbias, de ser felices, me encanta la síntesis que se da acá de los grandes que construyeron un país y los pibes que necesitamos, a los que además les quieren marcar la cancha hoy diciéndoles que no pueden participar en política ni en los planes de estudios ¿pero cómo no? Los pibes van a participar porque eso es democracia.Los pibes tienen la insolencia de la juventud. No tienen compromiso con el pasado sino con el presente y el futuro.

Antes de despedirse arengo: "Este 22 de octubre vamos a votar por el presente, por el hoy. Vamos a votar por los derechos que tenemos, por no dejarnos sacar lo que tenemos. Sin ilusiones y sin sueños no vale la pena vivir. Un país necesita que sus hombres y mujeres vivan con la esperanza de que el día de mañana sea mejor que ayer".