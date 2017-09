Ahora que el fútbol televisado volvió a ser pago, y que como espectáculo en vivo ya lo era, y que hasta montar un picado solteros vs casados o fumetas vs caretas exige poner plata, la aparición simultánea de los demos de los nuevos de las dos sagas emblema de los videojuegos balompieicos ofrece libertad y gratuidad –hay que tener el hardware– para probar FIFA 18 (EA Sports) y PES 2018 (Konami).

Cada temporada aún más, lo que define es el gusto particular del jugador, dada una paridad a esta altura digna de duelos franquiciados de NBA como esos noventosos Jazz vs Bulls, o de fulbenses entuertos “el huevo o la gallina” como Nacional vs Peñarol. Son muy pequeñas diferencias de gol en cada apartado las que definen cuál será mejor amortizado este año, si el de la editorial canadiense o el de la nipona.

Lo que se nota es que FIFA 18 muestra la refinación final de un videojuego elegante, integral y más desafiante, que tiene una curva de aprendizaje pronunciada pero también por ello al final permite un mejor dominio de todos los elementos del partido, aquí y ahora, y la temporada, allá y a largo plazo. Y PES 2018 consolida una jugabilidad intensa y una ambientación vívida, y a la par enchula su estética, liberando a los avatares de esa apariencia medio alienígena de ediciones pasadas. Después, FIFA tiene a CR7 como soccer star franquicia y PES al Barcelona como star team franquicia.

Además, el de EA Sports permite saborearle otra capa a la cebollesca (por Cebollitas y lo emotivo y lo vibrante) historia de Alex Hunter, que acá ya de movida se come el chasco de un traspaso caído a la Casa Blanca del fútbol español, y agrega momentos legendarios para futbolistas ídem como el Ronaldo original, el gordo y adorable aunque brasilero mejor 9 del fútbol moderno. O como Diego.

En ésa también anda el de Konami, que hace gala de maradonismos y messismos en un solo título, otro ejemplo de esa integración que representa entre el tenor arcade de sus antepasados (Winning Eleven y más atrás International SuperStar Soccer) y lo que fue tomando de FIFA en estos años.

¿El mejor 9 para la Selección ante Perú? ¿El mejor videojuego futbolero de este año? Las respuestas están allá afuera, en las tiendas digitales de PlayStation, Xbox y Steam. Son gratuitas. Y están listas para asegurar que, hoy por hoy, el fútbol es la dinámica de lo descargado.