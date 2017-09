#Primavera17

Las flores, las hormonas, el sol y festejos en plan mosher con Boom Boom Kid (21/9, Niceto Club), tanguero con Escalandrum más invitados celebrando a Piazzolla (21/9, C.C. Konex), folkie con La Familia de Ukeleles (23/9, Santos 4040), experimental con Dani Nijensohn, Ananké Asseff y otros artistas remezclando obras de Rubén Zerrizuela (21/9, Espacio Tucumán), drumnbassero con Luciano y Los Wakitokys, Ekatombe, El Team y Contransporte (23/9, Parque Avellaneda, gratis), tropical con Kapanga, El Polaco y Terapia en el Festival Primavera (23/9, Embalse, Córdoba) o rocker con Tramontina, Nunca Digas Morir, Dedicación y Asalto (23/9, Club V).

#HayTablas

Situación de fábula, chacinados y capitalismo para Chancha coraje, de Patricio Ruiz (sábados, La Gloria Espacio Teatral). Situación de reencuentro entre padre, hijo y espíritu under para Antihéroe off, de Patricio Abadi (sábados, C.C. Cooperación). Situación de separación, niñera enferma y viaje a Nueva York para Paraty, con Pablo Caramelo (viernes y sábados, C.C. San Martín). Y situación de burros, timba y borracheras para El amante de los caballos, unipersonal con Ana Scannapieco (sábados, Moscú Teatro Escuela).

#Festivalitis

Ciudad Emergente entrará en su recta final con shows como el de regreso de Arbol o los de emergentes como Grillo Matto o La Patrulla Espacial, además de la experiencia Björk Digital y camionada de talleres y exhibiciones (hasta el 24/9, Usina del Arte, gratis). Data Festival reunirá a Huevo, Louta, Indios y Bándalos Chinos (24/9, C.C. Konex). Y el festi Hidden Forest dará power metal con Raise My Kilt, Barloventos, Cernunnos, Vynkord, Einher Skald y Lughnasadh la Force (21/9, Mvseo Rock).

#SopláLaVela

El espacio oficial de capacitación, formación y producción musical porteño Estudio Urbano festejará su primera década trabajando en el desarrollo de la música independiente del área metropolitana con el lanzamiento de su compilado EU! Fábrica de música vol. 8, en el que participan 3 Camellos, Agustín Insausti & Los Electricistas, Polandria, Lucila Pivetta, Yacaré Valija y Tr3s: habrá fiesta y música en vivo (21/9, C.C. de la Memoria Haroldo Conti). Además, Santiago Motorizado tocará como invitado-estrella en los festejos por los 7 años de Radio Colmena (21/9, C.C. Matienzo) y los hard-rockers Paraselene celebrarán 10 años con show en Uniclub (23/9).

#Ciclodelia

Danza + percu-jam del oeste africano (23/9) y jam afrobeat + Afroshit Connection (30/9) habrá en las próximas fechas del ciclo Septiembre Afro, que incluirán talleres, proyecciones y feria (Oceanario Club Cultural). Capacitaciones, workshops y clínica del guitar-youtuber Mario Freiria animarán la Semana de la Música, que incluirá muestra de Hernán Aramberri, participación de miembros de Kapanga, Ratones Paranoicos, Asspera, Tambores Argentinos y Carajo, y descuentos en instrumentos y equipos de iluminación y video (25 al 30/9, camaivi.org.ar).

#CualquieraPuedeGooglear

El nuevo de Morbo y Mambo se llama Muta y está completo para escucha en YouTube; lo mismo que Sopa de alambre, el primer corte del próximo de Acorazado Potemkin (Labios del río); y además los Pilsen de Pil Trafa estrenaron su primer álbum en vivo, Pils3n, grabado en 2016 en Vorterix. Click discográfico. Los rockers neuquinos Papeles anticiparán canciones de su próximo disco en La Gran Jaime (23/9) y los cordobeses Los Cocaleros agitarán la Usina del Arte (23/9). Click federal. La Fiesta Anual de los Jóvenes, de Amigos del Bellas Artes, estará inspirada en la colección de arte pop del Museo Nacional de Bellas Artes (21/9, carpa frente al museo). Click plástico. El ícono reggae-jamaiquino Horace Andy concretará su demorado show en Niceto Club (27/9), la gira argentina de Residente seguirá por Corrientes (24/9), y el holandés Sander Van Doorn bandejeará en Crobar (23/9). Click, juez.

#Pantallazos

La Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género agitará con largometrajes, cortos, documentales argentinos, mexicanos y de otros países (21/9 al 4/10, micgenero.com). Locos x el Asado, el ciclo nacido del parrillero-youtuber Luciano Luchetti, debutará en Food Network Latinoamérica (22/9). Living in the Material World, de Martin Scorsese, es sobre el finado beatle George Harrison (Netflix). Y si te van los clanes glam-futboleros, Charlotte & Alexander, que vendrían a ser los nietos del viento, ya hacen Caniggia Libre (MTV, lunes a las 23).

#Cursos&Concursos

Ori Mendoza, Azul, Genes Herederos del Rock, Mal Viaje, Réquiem y Nubila son algunos de los artistas sub25 ganadores del concurso Vamos Las Bandas, que organizó el Ministerio de Cultura de la Nación, y grabarán un tema en el estudio de Lito Vitale. El Coreo-Lab convocó a bailarines, actores y performers con formación tanguera (desde el 23/9, C.C. Borges). Las charlas TED Río de la Plata invitan a menores de 23 años para sus jornadas para jóvenes (hasta el 22/9, inscripcion.tedxriodelaplata.org). La Asociación de Revistas Culturales organizará foro para discutir la concentración de medios (22 y 23/9, Escuela Isauro Arancibia). Y la feria de la industria musical BAFIM inscribe bandas para su 10ª edición (hasta el 29/9, bafim.mdebuenosaires.gob.ar).

#ArteArteArte

La Bienal de Arte Joven Buenos Aires convidará intervenciones urbanas, cortos, instalaciones, labs, artes visuales, lecturas y shows; con participación de Mariano Blatt, Santiago Vázquez, Pandelindio, Eric Mandarina, Mariano Sigal, Paula Maffia, Ankamora y más (25/9 al 1/10, varias sedes, bienal.buenosaires.gob.ar). SIN será la instalación audiovisual al aire libre de la banda Entre Ríos, que tendrá curaduría del Malba y programará cuatro toques del grupo (21 y 22/9, Plaza República del Perú, gratis). Y la muestra Cums in Colors II tendrá “visuales del rock” con obras de ocho ilustradores, ocho fotógrafos y un lettering...¿ista? (22/9, La Comunidad del Sótano).

#AltaTemporada

Habrá final de temporada para la cuarta de The 100 (21/9, Warner Channel), debut para The Blacklist: Redemption, spin-off del hit The Blacklist (21/9, AXN) y arranque para la cuarta de Gotham (21/9, Warner Channel), la tercera de Grantchester (23/9, TNT Series) y la cuarta de Empire (27/9, FOX). Además, las seis primeras de American Horror Story ya están en la app premium de FOX.